Hamburg. Kurze, knackige Antworten der Parteien und Experten auf zen­trale politische Fragen – das verspricht eine neue Internetplattform, die Mitte dieser Woche an den Start geht. PluraPolit heißt das Angebot, und dahinter steht ein Start-up von jungen Hamburgern.

„Wir waren unzufrieden damit, wie politische Diskussionen im Netz ablaufen und haben großes Potenzial für Verbesserungen gesehen“, sagt einer der Gründer, der 24-jährige Lucas Lamby. Die Plattform bietet einen schnellen Überblick über die politischen Positionen der Parteien, wendet sich insbesondere an Jung- und Erstwähler und will einen Beitrag leisten zur Willensbildung bei der anstehenden Bürgerschaftswahl.

Das funktioniert so: Jede Woche stellt PluraPolit Fragen, zu denen Vertreter der sechs in der Bürgerschaft vertretenen Parteien in zweiminütigen Audio-Statements ihre Positionen darlegen. Dazu erläutern drei Experten oder Journalisten auf www.PluraPolit.de ebenso knapp ihre Sicht der Dinge.

Es geht um Wohnen, Klima und Kamera-Überwachung

„So sind die Positionen in kurzer Zeit leicht miteinander vergleichbar“, sagt Lamby. Das Ziel: Orientierung geben. Ihre Meinung müssen sich die Nutzer dann selbst bilden. Zum Start Mitte dieser Woche geht es um die Fragen „Sollten auf städtischen Grundstücken nur Sozialwohnungen entstehen?“ Dazu legen nicht nur sechs Politiker, sondern auch die Volksinitiative sowie ein Immobilienverband ihre Argumente dar.

Zweite Frage: „Wann und wie sollte Hamburg klimaneutral werden?“ Auch ein mögliches Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen oder die Gesichtserkennung per Kamera im öffentlichen Raum werden thematisiert. Das Angebot ist kostenlos.

Frageportal und Kandidatencheck von abgeordnetenwatch.de

Im zweiten Schritt sollen die Nutzer mitdiskutieren. Sie können eigene Sprachnotizen aufnehmen und zu den Themen Stellung nehmen, auf die Politiker und Experten antworten und ihnen Feedback geben. Die Nutzer können diese Beiträge wiederum mit einem „Gefällt mir“ auszeichnen. Auf den Beitrag mit der meisten Zustimmung sollen dann die Politiker antworten.

„Wir wollen jungen Menschen, die sich heute wieder mehr für Politik interessieren, einen Kanal zum Austausch bieten“, sagt Lamby. Klar ist, dass er und seine Kollegen die Beiträge der Nutzer überprüfen und rassistische, beleidigende oder sexistische Äußerungen nach klaren Richtlinien aussortieren.

Plattform kann auch von Schulen im Unterricht genutzt werden

Die Plattform kann auch von Schulen im Unterricht zur politischen Bildung genutzt werden; das Start-up arbeitet zusammen mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI). In einem Pilotprojekt setzen fünf Hamburger Schulen – vier Gymnasien und eine Stadtteilschule – die Plattform in Kürze bereits im Unterricht ein. Mehr sollen nach dem Willen der Initiatoren folgen.

„Wir hatten das Gefühl, dass politische Positionen der Parteien heute nicht mehr leicht zu vergleichen sind und insbesondere junge Menschen zu wenig erreicht werden“, sagt Lamby. Er hat das gemeinnützige Start-up im vergangenen Jahr zusammen mit Caspar Ibel (23) gegründet. Die beiden haben Politik beziehungsweise Wirtschaft studiert, in diversen Praktika Erfahrung gesammelt und einen Dritten als IT-Spezialisten an Bord sowie eine Handvoll von Unterstützern.

Finanziert wird die Initiative zur Bürgerschaftswahl durch eine Förderung der Landeszentrale für politische Bildung. Für die weiteren Angebote an Schulen sind die Jungunternehmer mit Stiftungen im Gespräch.