Kandidaten-Check zur Hamburger Bürgerschaftswahl 2020

Hamburg. Die Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg wird eine der spannendsten der vergangenen Jahre. Nicht nur, dass die Grünen mit Katharina Fegebank den Bürgermeister und Koalitionspartner Peter Tschentscher (SPD) direkt herausfordern. Es geht auch um die Gretchenfrage nach neuen Parteibindungen: Kommt es zu Grün-Rot?

Wagen die möglichen Wahlsieger eine in Hamburg völlig neue Dreierkoalition à la Jamaika mit Grünen, CDU und FDP? Oder traut sich die SPD, mit CDU und FDP zu einer Deutschland-Koalition? Auch wenn es Bekenntnisse und Verabredungen gibt, kann das Ergebnis der Wahl am 23. Februar ganz andere Voraussetzungen in der Bürgerschaft schaffen.

Und in Hamburg ist die Frage besonders wichtig, welche Auffassungen die einzelnen Abgeordneten haben. Denn das Chaos nach der Bezirkswahl – keine stabilen oder unerwartet wechselnde Mehrheiten in Hamburg-Mitte und Eimsbüttel – hat verdeutlicht: Es kommt auch auf jeden Kandidaten an. Deshalb präsentiert das Online-Portal abgeordnetenwatch.de in mit dem Hamburger Abendblatt einen besonderen Check.

Hier finden Sie das Frageportal mit den Profilen von allen Kandidierenden. Hier können Sie die Aspiranten für die Bürgerschaft mit Ihren Fragen löchern. Je mehr und besser Sie fragen, desto größer die Transparenz der Demokratie.

In einem zweiten Schritt werden wir einen Kandidaten-Check zur Verfügung stellen, mit dessen Hilfe Wähler überprüfen können, wo sie dieselben und wo sie andere Meinungen haben als die Politiker.

