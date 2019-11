Hamburg. Groß war das Aufatmen bei der Hochbahn, als sie im Frühjahr den lange angekündigten Verkauf ihrer Tochter Benex verkünden konnte. Denn ohne die Trennung von der Beteiligungsgesellschaft, die Anteile an Bahnbetreibern wie Metronom (Niedersachsen, Anteil: 25,1 Prozent), Agilis (Bayern, 49 Prozent) und Nordbahn (Schleswig-Holstein, 50 Prozent) hielt, hätte die Stadt den Auftrag zum Betrieb von Bussen und U-Bahnen an die Hochbahn nicht freihändig verlängern können. Das EU-Recht hätte eine öffentliche Ausschreibung vorgeschrieben – und die hätte die Hochbahn auch verlieren können.

Durch den Verkauf ihres 51-Prozent-Anteils an Benex an den Infrastruktur-Investor INPP wurde der Weg für die Direktvergabe frei. Dennoch sorgt der Vorgang erneut für Ärger. Denn wie die Hochbahn im Ausschuss für öffentliche Unternehmen der Bürgerschaft mitteilte, wurde der Kaufpreis gestundet. Außerdem bleibt ein Darlehen über mehr als 40 Millionen Euro an Agilis bestehen.

Hochbahn bleibt am Geschäftsrisiko beteiligt

Mit anderen Worten: Die Hochbahn bekommt vorerst kein Geld, muss aber weiter Geld verleihen. Welche Gründe das hat, wie hoch der Kaufpreis überhaupt ist und wann das Geld denn fließen soll – auf all diese Fragen des Abendblatts wollte sich die Hochbahn aber nicht äußern. Käufer und Verkäufer hätten „eine Vertraulichkeitsvereinbarung über alle Vertragsinhalte“ vereinbart.

„Die jetzt bekannt gewordenen Details des Benex-Verkaufs sind äußerst problematisch“, findet CDU-Finanzexperte Thilo Kleibauer. Nach seinen Informationen wird die Hochbahn den Benex-Erlös wohl nur in Raten, gestreckt über sieben Jahre, erhalten. „Gleichzeitig bleibt die Hochbahn mit einem 40 Millionen-Darlehen am Geschäftsrisiko beteiligt.“ An den „sehr ungünstigen Vertragskonditionen“ werde deutlich, dass das Risikomanagement für die öffentlichen Unternehmen besser werden müsse.