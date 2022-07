EHF European League als Chance Buxtehuder SV will in Europa für die Bundesliga lernen

Mit diesem Kader gehen die Handballerinnen des Buxtehuder SV in die neue Saison (hinten, von links): Cheftrainer Dirk Leun, Torwart-Trainerin Debbie Klijn, Johanna Heldmann, Isabelle Dölle, Lea Rühter, Cara Hartstock, Marie Andresen, Maja Schönefeld, Athletik-Trainer Luis Buttler und Co-Trainer Adrian Fuladdjusch; (vorn, von links) Mia Lakenmacher, Teresa von Prittwitz, Charlotte Kähr, Magda Kašpárková, Lucia Kollmer, Sinah Hagen, Maxi Mühlner, Maj Nielsen und Mailee Winterberg. Es fehlt Liv Süchting, die mit der Beachhandball-Nationalmannschaft in den USA spielt.

Handballfrauen starten mit 16 Spielerinnen und fünf Neuzugängen in die Saisonvorbereitung. Erstes Pflichtspiel am 11. September in der Halle Nord.