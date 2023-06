TuS Fleestedt: Trainer Nils Aschenbrenner geht mit dem Klassenerhalt

Die Fußball-Kreisliga-Mannschaft des TuS Fleestedt nach dem erfolgreichen Klassenerhalt, in der Mitte Trainer Nils Aschenbrenner mit seinen Auszeichnungen.

Fleestedt. Einen besseren Abschied vom Ehrenamt hätte sich Nils Aschenbrenner kaum vorstellen können. In seinem letzten Spiel als Fußballtrainer des TuS Fleestedt ging es für seine Mannschaft um den Klassenerhalt in der Kreisliga Harburg. Und den machten die Gastgeber im Sportzentrum Seevetal aus eigener Kraft perfekt.

Mit einem 1:0-Sieg gegen den TSV Heidenau behauptete Fleestedt den zwölften Tabellenplatz und darf auch in der neuen Saison in der Kreisliga kicken. Das Tor des Tages erzielte Metin Wichmann bereits in der ersten Spielminute. Darüber war natürlich auch der Trainer glücklich.

Von 2017 bis 2023 war „Aschi“ gleichzeitig auch Fußballobmann

Nach langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit wurde Nils Aschenbrenner im Anschluss an die Partie gebührend verabschiedet. Für den TuS Fleestedt überreichte Vorstandsmitglied Stefan Frommann gleich zwei Auszeichnungen: Für die seit 2010 währende Trainertätigkeit im Jugend- und Herrenbereich, zuletzt eben als Fußballtrainer der ersten Herrenmannschaft, überreichte Frommann die Silberne Vereinsnadel mit Lorbeerblatt.

Dazu gab es die Goldene Vereinsnadel, weil sich „Aschi“, wie er in Fleestedt genannt wird, von 2017 bis 2023 gleichzeitig als Fußballobmann engagierte. „Und das alles ehrenamtlich in der Freizeit“, betonte Stefan Frommann.