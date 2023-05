Buxtehude verpflichtet Spielmacherin aus den Niederlanden

In den vergangenen drei Jahren spielte Kalia Klomp für Boden Handboll IF in Schweden. Nun wechselt die Spielmacherin zum Buxtehuder SV in die Bundesliga.

Buxtehude. Handball-Bundesligist Buxtehuder SV hat seine Personalplanungen für die kommende Saison abgeschlossen. Nachdem am Pfingstsonnabend im Rahmen des letzten Saisonspiels gegen Bad Wildungen (26:30) vier Spielerinnen aus dem Erstligakader verabschiedet worden waren (das Abendblatt berichtete), präsentierte der Verein am Mittwoch seinen vierten und letzten Neuzugang. Es ist die 23 Jahre alte Kalia Klomp, eine Spielmacherin aus den Niederlanden, die zuletzt drei Jahre bei Boden Handboll IF in der ersten und zweiten Liga Schwedens aktiv war. BSV und Spielerin verständigten sich auf einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Handlungsbedarf nach Verletzungen von Mia Lakenmacher und Sinah Hagen

„Nach dem langfristigen Ausfall von Mia Lakenmacher (Kreuzbandriss) sah der Verein Handlungsbedarf, da mit Sinah Hagen nur noch eine gelernte Spielmacherin im Kader steht, die sich nach dem Anriss des hinteren Kreuzbandes zudem noch in der Reha befindet“, teilte der Buxtehuder SV mit.

Kalia Klomp genoss ihre Ausbildung wie so viele niederländische Top-Handballerinnen im nationalen Sportzentrum Papendal und spielte vor dem Wechsel nach Skandinavien sechs Jahre für mehrere Clubs in ihrem Heimatland. Sie durchlief alle Nachwuchs-Nationalmannschaften und erreichte 2018 unter anderem den fünften Platz bei der Juniorinnen-Weltmeisterschaft.

Die weiteren Neuzugänge heißen Lotta Heider, Laura Kuske und Mie Elen

In den vergangenen Monaten hatte der Buxtehuder SV bereits Rechtsaußen Lotta Heider (HSG Bensheim/Auerbach), Torhüterin Laura Kuske (Thüringer HC) und Rückraumspielerin Mie Elen (Norwegen) für die neue Saison unter Vertrag genommen. Darüber wird sich die zuletzt mit einem Zweitspielrecht für den BSV ausgestattete Cara Reiche (Handball-Luchse) ab sofort komplett auf ihr Engagement an der Este konzentrieren.

„Kalia hat sportlich wie menschlich beim Probetraining einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, sagte Trainer Dirk Leun über den 1,71 Meter großen Neuzugang. Mit knapp 24 Jahren hat Klomp ihre berufliche Ausbildung mit dem Bachelor und Master in Kommunikationswissenschaft abgeschlossen.

Klomp ist Kommunikations-Wissenschaftlerin und will 20 Stunden arbeiten

„Während meines Masterstudiums habe ich mich auf kommerzielle Kommunikation spezialisiert. Ich habe die Funktionsweise und die Auswirkungen verschiedener Formen der Marketingkommunikation untersucht“, berichtet die Niederländerin. Erste praktische Erfahrungen sammelte sie in Schweden. Auch in Buxtehude wird Kalia Klomp neben dem Handball 20 Stunden in der Woche arbeiten.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.