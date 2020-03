Winsen. Jeder Sport lebt vom Wettkampf. Menschen treten gegeneinander an, der Beste gewinnt. Wenn die Sportart bekannt ist, winken Preisgelder, Pokale und Ruhm. Bei unbekannteren Sportarten gibt es immerhin Gratulationen und die Anerkennung der Gegner. Was aber, wenn man der einzige Sportler einer Sportart in ganz Deutschland ist?

Thomas Höfs (49) ist Para-Trapschütze. Das bedeutet, dass er mit einer Schrotflinte auf bewegliche Ziele schießt. Aufgrund eines Unfalls vor zwei Jahren betreibt er seinen Sport aus dem Rollstuhl. In Deutschland gibt es keine separate Klasse für behinderte Trapschützen, weil Höfs der Einzige ist.

Den Vergleich mit gesunden Schützen scheut Höfs nicht

„Ich muss mich wohl oder übel mit den gesunden Schützen messen“, sagt Thomas Höfs. Trotz seiner körperlichen Einschränkungen kann er bei Turnieren mithalten; für das Siegertreppchen reicht es aber nicht. „Meine Platzierungen in den Wettkämpfen zeigen nicht, was ich unter Meinesgleichen schießen würde”, sagt Höfs dazu. Frustriert ist er trotzdem nicht. „Mein körperlicher Nachteil spornt mich eher an.”

Gleichzeitig nimmt er auch an internationalen Wettkämpfen teil, die sich speziell an Para-Trapschützen richten. Sein erstes Turnier bestritt Höfs vor einem Jahr am Gardasee. Insgesamt 63 Teilnehmer traten in drei Klassen gegeneinander an. Thomas Höfs beschreibt die Stimmung als perfekt: „Man hat nicht gemerkt, dass man auf einem Paratrap-Wettkampf ist.” Einige Teilnehmer seien extra aus Neuseeland oder Indien angereist. Das habe auch mit der besonderen Atmosphäre zu tun, sagt Höfs. „Für die Italiener ist Trapschießen ein Volkssport. Das wird ganz anders zelebriert als bei uns.“ Bei seinem ersten Wettkampf am Gardasee landete Höfs im Mittelfeld.

Ende September will er bei der Weltmeisterschaft in Italien schießen

Für die neue Saison hat sich der Winsener deutlich höhere Ziele gesteckt: Er will zur Weltmeisterschaft. Die findet Ende September in Italien statt. „Der Weltverband hat gesagt: Jeder Para-Trapschütze darf an der WM teilnehmen”, sagt Höfs. Also ist die Teilnahme von Deutschlands einzigem Para-Trapschützen gesichert? Keineswegs! Die Schützen müssen von ihren nationalen Verbänden entsandt werden. Der Deutsche Behindertensportverband darf selbst entscheiden, nach welchen Kriterien er die Schützen auswählt. Für Höfs hat der Verband extra eine Norm festgelegt, die er erfüllen muss, um für die Weltmeisterschaft gemeldet zu werden.

„Meine Norm ist die Leistung, die der Weltmeister 2018 geschossen hat”, sagt Höfs. „Wenn ich die nicht schaffe, darf ich nicht zur WM fahren.” Um also überhaupt teilnehmen zu dürfen, muss er zur absoluten Weltspitze seiner Sportart gehören. So hat es der Verband entschieden. Ist das nicht irgendwie unfair? Thomas Höfs ist gespalten: „Die hohe Norm hat mich am Anfang schon sehr geärgert. Mittlerweile trainiere ich aber besonders intensiv, um dem Verband zu zeigen: Ich schaffe das.”

Thomas Höfs im Wettkampfmodus mit dem schwarz-rot-goldenen Emblem auf dem Gehörschutz.

Foto: Privat

Im Juni und August hat er zwei Termine, an denen er die Vorgaben erfüllen muss. Dafür trainiert Höfs zwei- bis viermal wöchentlich, jeweils bis zu zwei Stunden. Trapschießen sei ein Sport, der vom Training und der ständigen Wiederholung lebe, erklärt er. „Durch meine Behinderung muss ich noch mehr trainieren, um meine körperlichen Defizite auszugleichen.” Zusätzlich zum Schießtraining absolviert Höfs Physiotherapie und Krafttraining. Außerdem plant er, in der Vorbereitung an mindestens sieben Turnieren teilzunehmen. Für sein großes Ziel, die Weltmeisterschaft, will er körperlich und mental topfit sein.

Vor dem Unfall reiste Höfs als Außendienstler durchs Land

Für Thomas Höfs ist das Trapschießen längst mehr als ein Hobby. Es ist zu einer neuen Lebensaufgabe geworden. „Vor meinem Unfall war ich immer unterwegs”, sagt Höfs. Sein Job im Außendienst war mit vielen Reisen verbunden. Dann passierte der Unfall. Auf einmal war er Frührentner, immer zu Hause und ohne Lebensinhalt. „Das war eine verdammt harte Zeit”, sagt Höfs rückblickend. „Ich hatte auf nichts Lust. Ich wollte nichts machen, wollte nirgendwo hin.“ Für seine Frau und die beiden Töchter sei er sehr anstrengend gewesen. Fernsehen, Internet, Bücher, ein Aquarium – nicht genug, um die langen Stunden allein zu Hause zu füllen.

Ein halbes Jahr brauchte Höfs, um mit Hilfe seiner Frau neuen Lebensmut zu schöpfen. „Irgendwann habe ich gelesen, dass es einen Rollstuhlfahrer gibt, der Luftgewehr schießt.” Er schrieb ihm eine E-Mail, kurz darauf trafen sie sich. Der Luftgewehrschütze nahm Höfs mit auf den Schießstand. „Das hat perfekt geklappt. Ich war richtig gut.“ Zusammen fuhren sie zum niedersächsischen Landeskader nach Hannover. Als der Pistolentrainer hörte, dass Höfs vor dem Unfall Trapschießen betrieben hatte, ermunterte er ihn, es zu versuchen. „Ohne diesen Trainer wäre ich wohl nie auf die Idee gekommen”, sagt Höfs.

Niedersachsens Landestrainer war ein wichtiger Wegbereiter

Der Landestrainer und der Landesverband unterstützen Höfs bei seinen Zielen. Der Verband schickt ihn zu Wettkämpfen und hilft auch finanziell. Bei einigen Wettkämpfen war der Landestrainer dabei. Als Pistolentrainer könne er ihm zwar technisch nicht viel weiterhelfen, dafür sei die mentale Unterstützung umso wichtiger, erzählt der Winsener. „Mein Hauptproblem bei Wettkämpfen ist der Kopf. Ich denke zu viel nach, bin aufgeregt”, sagt Höfs.

„Bei der deutschen Meisterschaft hatte ich einen totalen Einbruch. Die erste Runde lief nicht gut. Dann hat mich der Trainer unglaublich gut aufgebaut.” Wenn der Trainer nicht da sein kann, ist Höfs Ehefrau für die mentale Unterstützung zuständig. Sollte es mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft klappen, kann sie allerdings nicht mitkommen. Für Ersatz hat Thomas Höfs bereits gesorgt. Für den Fall der Fälle steht seine jüngere Tochter bereit.