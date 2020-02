Buchholz. Was für ein Spektakel in der Nordheidehalle – die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten fertigten den Aufsteiger HSG Freiburg mit 40:25 (18:11) ab und feierten vor fast 400 Zuschauern in der 2. Frauen-Bundesliga ihre elften Sieg in Folge. Damit bleiben die Luchse Tabellenführer SV Union Halle-Neustadt auf den Fersen.

40 Tore in einem Spiel hatten die Handballfrauen aus der Nordheide in dieser Saison noch nicht erzielt. Beste Werferin war Alexia Hauf mit acht Toren, Kim Berndt erzielte sechs Treffer, Kim Land und Julia Herbst jeweils fünf.

Mehrere Spielerinnen fielen verletzt aus

Dabei mussten Cheftrainer Dubravko Prelcec und sein Co-Trainer Matthias Steinkamp gegen die Freiburgerinnen ohne die verletzten Zeliha Puls, Marleen Kadenbach und Cassandra Nanfack auskommen. Die gesundheitlich angeschlagene Johanna Heldmann absolvierte zudem nur wenige Spielminuten. Dafür war die zuvor ebenfalls wegen Krankheit ausgefallene Julia Herbst wieder dabei.

Wie so häufig in letzter Zeit taten sich die Handball-Luchse in den ersten Minuten schwer. Erst allmählich steigerte sich der Gastgeber, der nun seine Chancen auch besser nutzte. Nicolai Marthe und Alexia Hauf trafen sehenswert nach Tempogegenstößen.

„Wir müssen offensichtlich immer erst die nötige Spannung aufbauen“, kommentierte Matthias Steinkamp die bekannte Schwäche der Luchse in den Anfangs­minuten. Doch spätestens nach dem Treffer zum 7:6 durch Alexia Hauf lief es rund bei den Luchsen, bei denen 40 Minuten lang Zoe Ludwig das Tor hütete. Für sie war es in zweifacher Hinsicht ein ganz besonderes Spiel.

Zoe Ludwig war bisher in Buxtehude eingesprungen

„Es war nach meiner Rückkehr aus Buxtehude mein erster richtiger Einsatz für die Luchse; und das gleich gegen meinen früheren Verein“, sagte die im vorigen Sommer aus dem Breisgau in die Nordheide gewechselte Torfrau. Sie hatte noch vor Saisonbeginn mit Doppelspielrecht zum Partnerverein Buxtehuder SV gewechselt, bei dem mit der schwangeren Antje Peveling und der verletzten Lea Rühter gleich zwei Tor­hüterinnen ausgefallen waren. So ganz beendet ist die „Abordnung“ von Zoe Ludwig zum Buxtehuder SV übrigens immer noch nicht. Am Sonntag gehörte sie wieder zum Kader der Erst­ligafrauen bei deren Auswärtsspiel in Leverkusen.

Torhüterin Zoe Ludwig feiert einen gelungenen Einstand gegen ihren früheren Verein, auch wenn sie diesen Siebenmeter nicht parieren kann.

Foto: Günther Bröde

Ihr Einsatz für die Luchse gegen Freiburg war aber nicht nur dem Umstand geschuldet, dass ihr früherer Verein zu Gast in der Nordheidehalle war. „Unsere Stammtorhüterin Mareike Vogel war unter der Woche krank gewesen und hatte nicht trainieren können, da wollten wir sie, wenn möglich, schonen“, sagte Steinkamp. Vogel wechselte nur ein einziges Mal ins Tor, bei einem Siebenmeter unmittelbar vor der Pause. Diesen konnte sie aber ebenso wenig parieren wie zuvor Zoe Ludwig die Strafwürfe der Gäste und später Sophie Löbig, die zuletzt im Luchse-Tor stand.

In der zweiten Halbzeit war das Spiel schnell entschieden

Zoe Ludwig lieferte bei ihrem Debüt eine mehr als passable Leistung ab und wehrte insgesamt zwölf Würfe ab. Die Abwehr der Handball-Luchse stand gegen Ende der ersten Hälfte sehr gut. Äußerst sehenswert war ein Treffer von Kim Land unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff per Kempatrick nach einem Pass von Kim Berndt, der mit lautem Applaus und Standing Ovations der Luchse-Fans honoriert wurde.

In die zweite Halbzeit starteten die Luchse mit einem 6:0-Lauf, sodass das Spiel beim 24:11 praktisch entschieden war. Insgesamt neun Treffer erzielten sie nach Tempogegenstößen – der Gast lediglich einen. Ein viel bejubeltes Tor gelang Kim Berndt, die wie einige ihrer Nebenleute teilweise auf ungewohnter Position aushelfen musste. Ihren Treffer zum 37:23 erzielte die etatmäßige Spielmacherin von Linksaußen per Dreher. Die Zuschauer riss es von den Sitzen. Trainer Dubravko Prelcec sagte nach der Partie: „Wir brauchten erneut etwa zehn Minuten, in denen wir einige Chancen nicht nutzten, um ins Spiel zu kommen. Als wir im Spiel angekommen waren, haben wir über 50 Minuten ein tolles Tempospiel gezeigt. Daher bin ich zufrieden, wir hatten viel Spaß.“

Den hatte auch Matthias Steinkamp, der die Stärken des Teams hervorhob: „Wir können einerseits unsere Ausfälle kompensieren und in der zweiten Halbzeit immer noch ein Schippe drauf­legen.“ Und dass es am Ende 40 Treffer wurden, obwohl bei den Luchsen in der Schlussphase ein wenig der Schlendrian Einzug hielt und sie das Ergebnis nur noch „verwalteten“, war natürlich umso erfreulicher. Bereits am kommenden Sonnabend spielen die Handball-Luchse wieder in eigener Halle. Zu Gast ist dann der HC Leipzig.