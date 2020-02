Eyendorf. „Ob wir mit zehn oder nur einem Tor Vorsprung gewinnen, ist doch völlig egal“, ließ sich Marcus Krause, Handballtrainer des MTV Eyendorf, die sichtlich gute Laune nach dem 30:29 gegen den TV Neerstedt nicht verderben. Vielleicht war es ja auch nur die große Erleichterung, die nach dem Schlusspfiff sämtliche Sorgenfalten auf der Stirn des Trainers geglättet hatte. „Wir haben zwei wichtige Punkte gewonnen und einen großen Schritt nach vorn gemacht“, sagte Krause nach dem knappen Heimsieg gegen einen Tabellennachbarn in der Handball-Oberliga Nordsee.

Dabei hatten die Handballer aus Eyendorf gar nicht gut ins Spiel gefunden, lagen nach weniger als zehn Minuten schnell mit 4:8 zurück. Der Plan, mit Neuzugang Milan Weißbach als Kreisläufer Lücken in der gegnerischen Abwehr zu reißen, ging nicht auf. Ständig klebten zwei gegnerische Abwehrspieler an dem früheren Handballprofi, zerrten an seinem Trikot und verhinderten nahezu jedes Anspiel. Marcus Krause nahm eine Auszeit, und von da an agierte der Neue, der aus der Schmiede des SC Magdeburg stammt, im Rückraum zumeist auf halblinks und siehe da, nach gut einer Viertelstunde traf Eyendorfs Marcel Petersen zum 8:8.

„Es war wirklich schlimm. Ich hätte noch stundenlang am Kreis spielen können, ohne etwas zu bewirken. Also war es besser, dass ich meinen angestammten Platz geräumt habe, um der Mannschaft helfen zu können“, sagte später der in Hamburg geborene und in der Region Lüneburg aufgewachsene Weißbach.

Wechsel nach Eyendorf ist für Ex-Profi ein logischer Schritt

Mit 15 Jahren wechselte der heute 30 Jahre Handballer zum SC Magdeburg wo er seine Profikarriere begann. Bis 2009 blieb er in Magdeburg, gehörte als Jugendlicher und junger Erwachsener zum Perspektivkader des Vereins, der 2002 als erster deutscher Club die Champions League gewinnen konnte, und kam dort zu Einsätzen zumeist in der Zweiten Herrenmannschaft, aber auch in der 1. Bundesliga. Anschließend spielte er bei Eintracht Hildesheim und dem TV Großwallstadt in der 1. Bundesliga. Der zukünftige Lehrer lebt heute in Kirchgellersen und studiert in Lüneburg.

Dass er nach dem Ende seiner Profikarriere jetzt in Eyendorf Handball spielt, ist für ihn eine logische Entwicklung. „Nach Eyendorf zu gehen war naheliegend. Ich lebe in der Region und kenne viele Eyendorfer Spieler. Gegen Torhüter Nils Kindermann habe ich schon in der Jugend gespielt“, sagte Weißbach, für den Handballspielen jetzt kein Beruf sondern nur noch Spaß ist.

Ein glücklicher Trainer Marcus Krause nach dem Spiel.

Foto: Günther Bröde

Und spielen will er noch, solange es Spaß macht. „Heute stehen mein Studium und mein Beruf als Lehrer im Vordergrund“, sagte Weißbach. Über seiner neue Mannschaft, für die Milan Weißbach gegen Neerstedt erst sein drittes Spiel machte, sagte er: „Wir machen es uns häufig noch zu schwer, müssen mit mehr Selbstvertrauen auftreten.“

Ob er selbst dann nur ein Tor erzielt, wie gegen Neerstedt oder zehn, sei dabei völlig nebensächlich. In seinen ersten Einsätzen für seinen neuen Vereine hatte er fünf- und dreimal getroffen. Trainer Marcus Krause geben seine Handballer immer wieder Rätsel auf. „Es ist ein Phänomen, dass wir gegen Mannschaften von der Spitze unserer Liga stets eine Superleistung zeigen, gegen Mannschaften vom Tabellenende aber nicht wirklich was zustande bringen. Vielleicht brauchen wir es einfach, unter Druck zu stehen.“

Wie gegen den TV Neerstedt aus dem Landkreis Oldenburg, der als Tabellennachbar mit drei Punkten Vorsprung angereist war und jetzt in der bereinigten Tabelle (alle Mannschaften 15 Spiele absolviert) als Achter nur noch einen Zähler und einen Tabellenplatz vor Aufsteiger Eyendorf rangiert. Damit ist Marcus Krause aber nicht unbedingt zufrieden. „Es geht immer mehr. Wir haben schon zu viele Punkte liegen gelassen“, begründet er seinen Unmut. Natürlich gehe es für einen Aufsteiger in erster Linie darum, die neue Spielklasse zu halten, aber seine Zielsetzung sei eine andere: „Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen und denken auch nur von Spiel zu Spiel“, sagt Krause.

„Bis zur letzten Minute umkämpfte Siege sind am schönsten“

Am schönsten sind solche Siege wie der gegen Neerstedt, der bis zum Schluss umkämpft war. In die Pause ging es mit 14:14, der Gegner fand nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel, konnte mit drei Treffern in Führung gehen. Neun Minuten vor Schluss erzielte Raphael Künstler (insgesamt sechs Tore) das 26:24 für Eyendorf. Das war aber noch lange nicht die Vorentscheidung, auch nicht das 28:26 durch Eyendorfs an diesem Tag besten Werfer, Sebastian Wartjes (zehn Tore).

Am Ende galt es, bei 30:28 einen Zwei-Tore-Vorsprung über die letzten zwei Minuten vor bringen, was mit Ach und Krach gegen einen Gegner gelang, der in der letzten Minute in Unterzahl spielen musste und wohl auch deshalb nur noch zu einem Treffer kam.

Die Handballer des MTV Eyendorf scheinen mit ihrem Neuzugang Milan Weißbach auf einem guten Weg zu sein. Nach dem Erfolg gegen den VfL Fredenbeck II, gegen den sie das Hinspiel verloren hatten, haben sie nur eine Woche später im Nachholspiel gegen Neerstedt, das noch in die Hinserie gehört, wieder gewonnen.

Am kommenden Sonnabend geht es auf die Reise zum Wilhelmshavener SV II. Den aktuellen Tabellenfünften hatten sie im Hinspiel in eigener Halle mit 26:25 seinerzeit genau so knapp bezwungen wie jetzt den TV Neerstedt.