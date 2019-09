Lauf-Events begeistern Hunderte

Am Brunsberg-Kinderlauf haben so viele Schülerinnen und Schüler beteiligt wie nie zuvor.

Buchholz/Fleestedt. Laufen ist im Trend. Die Zahl der Volksläufe nimmt zu und wie sehr sich der Sport inzwischen zum Familienereignis gemausert hat, zeigte sich einmal mehr am Wochenende. Im Buchholzer Ortsteil Holm-Seppensen stand am Sonntag der beliebte Lauf über den Brunsberg an. Es war die zehnte Auflage – Jubiläum also. Bereits einen Tag vorher begannen die Fleestedter mit ihrem 24-Stunden-Lauf, der sich bis in den Sonntag hineinzog.