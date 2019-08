Der Brunsberg ruft – Buchholz 08 kommt

Auch Oberligafußballer starten am Sonntag beim Brunsberglauf in Holm-Seppensen. Erstmals wird ein Halbmarathon angeboten.

Die Oberliga-Fußballer des TSV Buchholz 08 mit Trainer Marinus Bester nehmen in Viererteams am Brunsberglauf teil.

Holm-Seppensen.. Nicht in stumpfen Runden um den Trainingsplatz, sondern in der herrlichen Natur beim zehnten Brunsberglauf des SV Holm-Seppensen zu laufen – darauf freuen sich die Oberligafußballer des TSV Buchholz 08. Trainer Marinus Bester nimmt mit dem Großteil seines Kaders, aufgeteilt in Viererteams, am Teamcup teil und freut sich auf den mannschaftsinternen Vergleich. „Wir freuen uns, mit unserer Teilnahme auch Nachbarverein SV Holm-Seppensen zu unterstützen“, so Bester. Weil die Fußballer ihr Punktspiel beim WTSV Concordia bereits am heutigen Freitag austragen, haben sie am Sonntag Zeit für den Brunsberglauf.

Zum Jubiläumsprogramm gehören auch vier Kinderläufe Mittlerweile ist die neue Sportanlage in Holm-Seppensen in Betrieb, die Einnahmen des Jubiläumslaufs kommen dem weiteren Ausbau zugute. Auf das Gemeinschaftserlebnis beim Teamcup über 5 km (Start 11.30 Uhr) und 11,7 km (11.40 Uhr) setzen die Hauptorganisatoren Armin Schneider und Michael Wiese. Neben den genannten Erwachsenenläufen werden von 9.30 Uhr an wie gewohnt auch vier Kinderläufe über 300, 1000, 1500 und 2500 Meter angeboten. Ambitionierte Langstreckler haben erstmals die Möglichkeit, einen Halbmarathonlauf über 21,1 Kilometer zu absolvieren. Der Erste auf dem Brunsberg bekommt das weiße Trikot mit roten Punkten Gespannt sein darf man erneut, wer als Erster die Kuppe des 129 Meter hohen Brunsbergs passiert und dafür mit dem begehrten Bergtrikot – wie bei der Tour des France weiß mit roten Punkten – belohnt wird. Start und Ziel sind am Sonntag auf dem Sportplatz der Mühlenschule, Jungfernstieg. Im Vorfeld haben sich schon 1020 Läuferinnen und Läufer online für den Brunsberglauf angemeldet. Der Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr (1131) könnte also geknackt werden. Das wäre des Jubiläums würdig.