Theresa Engfer gewinnt das S-Springen im Stechen

Sieversen.. Auf ein erfolgreiches und – passend zum Namen – sommerliches Spring- und Dressurturnier blicken die Verantwortlichen von Reit- und Fahrsport Sieversen zurück. An den drei Turniertagen des 51. Sommerturniers fanden viele Zuschauer den Weg auf die Reitanlage am Quellenweg und erlebten überwiegend hochkarätigen Sport vor einen wunderschönen Kulisse. „Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserem Sommerturnier und bedanken uns bei all unseren Sponsoren und Helfern“, sagte der Erste Vorsitzende Sebastian Schreiber.

Fünf Teilnehmer mit Null-Fehler-Ritten für das Stechen qualifiziert Die schwierigsten Prüfungen, sowohl in der Dressur als auch im Springen, waren in die Kategorie S* eingestuft. Beim Großen Preis von Sieversen, einer Ein-Stern-S-Springprüfung mit Stechen, konnten sich fünf Teilnehmer mit einem fehlerfreien ersten Umlauf für das Stechen qualifizieren. Der Name der Siegerin hat gerade in Sieversen einen guten Klang, auch wenn sie für den Reitverein Leichttrab Geestenseth antritt. Theresa Engfer auf Clintons Dream Girl gewann das Stechen nämlich in 33,46 Sekunden vor den ebenfalls fehlerfreien Jordi Sander mit Catkin (PS Ganderheide) und Josch Löhden mit Ballack (RV Zeven). Die Siegerin wurde mit einem für ländliche Turniere beachtlichen Preisgeld von 228 Euro belohnt. Auf den Plätzen vier und fünf landeten mit Thies Johannsen (RFV Estetal) und Julian Goldmeier (RFSP Sieversen) zwei Kreisvertreter. Dressur-Sieger ist Franzose und startet für Luhmühlen Die schwere Dressurprüfung S* gewann Raphael Loison mit dem Pferd Franklyn. Der Franzose startete für den Pferdezucht- und Reitverein (PZRV) Luhmühlen. Zum Abschluss der drei Turniertage ging es beim „Jump and Drive", einem kombinierten Wettbewerb mit Springreiten und Radfahren, nicht mehr ganz so ernst zu. „Das kam bei den Zuschauern sehr gut an", sagte Pressewartin Andrea Steinert. Das für den Sieg ausgelobte Wochenende in Berlin gewann Christina Hauschild auf Antaro T mit Partner vom Reit- und Fahrverein Tostedt.