1300 Pferde und 600 Reiter beim Sommerturnier in Sieversen

Sieversen.. Auf sehenswerten Reitsport von der Einsteiger-Klasse bis hin zu schwierigen S-Prüfungen – sowohl im Springen als auch in der Dressur – dürfen sich die Besucher von diesem Freitag bis Sonntag beim 51. Sommerturnier von Reit- und Fahrsport Sieversen freuen. Zum Ende der grünen Saison haben 590 Reiterinnen und Reiter mit insgesamt 1353 Pferden gemeldet, sie werden 1533 Einzelstarts absolvieren.

Besonders anspruchsvoll wird es an allen drei Turniertagen jeweils um 14 Uhr auf dem Dressurplatz. Hier stehen die schweren Prüfungen der Klassen M** und S* an, in denen sich auch die Lokalmatadoren Angela Lüdcke, Sarah Warzecha und Steffi Magdic aus Sieversen vorstellen werden.

Die Zeltfete am Sonnabendabend hat schon Tradition

Im Springen gibt es zwei schwere S*-Springen – und zwar am Sonnabend um 18 Uhr und am Sonntag um 15.15 Uhr. Die bekanntesten Namen in der Meldeliste sind Steffen und Theresa Engfer, Tommy Matthies, Thies Johannsen, Carina Janssen, Annina Nordström und Julian Goldmeier.

Das spaßige Highlight ist am Sonntag um 16.15 Uhr die Prüfung „Jump and Drive“, bei der sich Teams, die aus Springreitern und Radfahrern bestehen, im Parcours duellieren. Für die kleinen Gäste gibt es einen Malwettbewerb. Am Sonnabend um 21 Uhr beginnt im großen Zelt die traditionelle Zeltfete mit DJ Stephan. Der Eintritt zur Reitanlage Quellenweg ist frei. Hunde sind an der Leine zu führen.