Aufschlag zum Turniersieg im Doppel

Harburg.. Da kann man nichts sagen, ein Hingucker sind sie. Auf den Rasenflächen zwischen dem Clubheim der TG Heimfeld und den Tennisplätzen stehen mehrere große Pavillons mit spitz zulaufendem Dach. In den wie zufällig angeordneten Zelten sind Festzeltgarnituren zu erkennen. „Die hat uns Karsten Reetz gesponsert“, erzählt Turnierleiter Dennis Bludau, „die Idee dahinter ist, die Zuschauer dichter an die Plätze zu bekommen. Gerade wenn es mal regnet.“

Das ist an diesem Tag nicht erforderlich. Zum einen regnet es nicht, zum anderen sind viele Zuschauer ohnehin dicht dran an jenem Tennisplatz, der dem Kunstrasen-Hockeyplatz am nächsten liegt. Derart groß ist die Anziehungskraft des Matches, das beim 26. Jungsenioren-Doppelturnier auf der Sportanlage am Waldschlößchen gerade über die Bühne geht. An die 100 Zaungäste haben es sich in und neben dem Pavillon auf einer kleinen Anhöhe bequem gemacht. Manches Mal brandet Applaus auf, wenn die vier Akteure wieder einen besonders schönen Schlag zeigen.

Alle bekannten Namen aus Harburg und Umgebung waren am Start

„Bei uns ist alles am Start, was die Harburger Tennisszene hergibt“, hatte Dennis Bludau kurz zuvor berichtet. Das gilt auch für dieses Halbfinale in der Altersklasse U120 der Herren. Die Bezeichnung steht dafür, dass die Spieler eines Doppels zusammen nicht älter als 120 Jahre sein dürfen. Demgegenüber gibt es noch die Altersklasse Ü120. Halt für jene Spielerinnen und Spieler, die zusammen mehr als 120 Jahre Erfahrung in die Waagschale zu werfen haben.

Im zweiten Jahr praktiziert die TG Heimfeld diese Unterscheidung – mit Erfolg. „Früher haben ältere Spieler tendenziell nicht mehr teilgenommen, weil sie immer weniger Chancen gegen die Jüngeren hatten“, erzählt Dennis Bludau, „seitdem wir die neue Altersklasse eingeführt haben, steigen die Teilnehmerzahlen wieder.“

23 Jahre lang war das Jungsenioren- und Jungseniorinnen-Doppelturnier bei Rot-Gelb Harburg am Lichtenauerweg zu Hause. Nach der Auflösung der Tennisabteilung und später des Gesamtvereins wurde 2019 zum dritten Mal bei der TG Heimfeld am Waldschlößchen gespielt. Das dazu passende Motto des neuntägigen Turniers lautet „Rot-Gelb ist Blau-Weiß.“

Turniersieger gewinnen im Halbfinale und Endspiel jeweils im Matchtiebreak

Zurück auf den gut besuchten Platz M, der diesen Buchstaben trägt, weil dort überwiegend Medenspiele ausgetragen werden. Im Herren-Halbfinale der U120 stehen sich Peter Böckstiegel (TG Heimfeld) und Jaroslaw „Kuba“ Krause (TC Vahrendorf) sowie auf der anderen Seite Karsten Baumann und Sönke Gratias (beide TC Langenbektal) gegenüber. Da wird schon mal geflucht, wenn ein Vorhand-Volley ins Aus fliegt oder der zweite Aufschlag im Netz landet. Nach gelungenen Aktionen klatschen sich die Partner ab. Dass die Spieler Emotionen zeigen, kommt bei den Zuschauern gut an.

Turnierleiter Bludau hatte ein gutes Näschen. „Ich glaube, die gehen noch in den Matchtiebreak“, sagte er während des zweites Satzes. Und so kommt es. Böckstiegel/Krause gewannen den ersten Satz mit 6:4, Baumann/Gratias den zweiten mit 6:3. Noch einmal wünschten sich alle Vier Glück, dann fiel die Entscheidung in diesem speziellen Tiebreak, der bis Zehn gespielt wird. Böckstiegel und Krause hatten mit 10:6 das bessere Ende für sich.

Für die Vorjahressieger Domröse und Stephani ist im Viertelfinale Schluss

Zeit zum Ausruhen blieb ihnen kaum, kurz danach mussten sie das Finale gegen Jan-Philipp Brammer (Langenbektal) und Martin Zimmermann (SV Wilhelmsburg) bestreiten. Diese hatten im Viertelfinale die Vorjahressieger und Topgesetzten Björn Domröse und Torsten Stephani (Neugrabener TC) ausgeschaltet. Auch das Finale ging über drei Sätze. Erneut gewannen Böckstiegel/Krause den Matchtiebreak, das Endspielergebnis lautete 3:6, 6:3, 10:4.

Quasi nahtlos schließt sich das nächste Tennisturnier in der Region an. Bis Sonntag, 25. August, wird beim Buxtehuder TC Rot-Weiß um die Stadtpokale gespielt. Täglich aufgeschlagen wird auf den acht Ascheplätzen der Tennisanlage an der Rennbahn. Neben den gängigen Einzeldisziplinen gibt es Doppelkonkurrenzen für Damen und Mixed im Altersklassenbereich von 30 bis 60 Jahre sowie bei den Herren bis 70 Jahre.