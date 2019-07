Egestorf und Borstel waren schon nach zwei Spielen durch

Scharmbeck.. Nun stehen auch die Teilnehmer für das zweite Halbfinale beim Fußball-Landkreis-Cup der Sparkasse Harburg-Buxtehude fest. Nachdem sich schon die Landesliga-Absteiger TSV Winsen und TV Meckelfeld für die Vorschlussrunde am Freitagabend auf dem Jahnplatz in Winsen qualifiziert hatten, zogen als Sieger der Vorrundengruppen drei und vier der MTV Borstel-Sangen­stedt und MTV Egestorf nach. Diese beiden Bezirksligisten treffen am Freitag um 18.30 Uhr aufeinander. Beide Halbfinalspiele werden zeitgleich ausgetragen. Nach einer Pause geht es um 19.30 Uhr mit dem Finale und Spiel um Platz drei weiter.

Borstel gewinnt jeweils 1:0 gegen Jesteburg und Bendestorf

Borstel und Egestorf standen schon nach zwei von drei Gruppenspielen als Gesamtsieger fest. Borstel gewann gegen den Ausrichter VfL Jesteburg und den SV SV Bendestorf jeweils mit 1:0. Egestorf legte mit dem 1:0 gegen die SG Scharmbeck-Pattensen den Grundstein fürs Weiterkommen und ließ beim 3:0 gegen FC Rosengarten nichts mehr anbrennen. Gegen Scharmbeck traf Lucas Meyer nach feiner Einzelleistung. Die Tore gegen Rosengarten schossen Abdul Manan Raulf (2) und Lennard Ohla, zwei Treffer bereitete Steffen Kullik vor.

„Mit zwei Siegen und null Gegentoren bin ich zufrieden“, sagte Egestorfs Trainer Felix Beck, dessen Team bei der ersten Teilnahme am Landkreis-Cup sofort den Einzug in die Endrunde schaffte. In den vergangenen Jahren fiel diese terminlich mit dem Mitternachtsturnier in Egestorf zusammen, so dass sich der MTV auf das Heimturnier konzentrierte. 2019 konkurrieren die Termine nicht. Das Hobbyturnier im Waldstadion steigt am Freitag, 2. August. Dann sollten die beiden Rasenplätze, die in den vergangenen Wochen aufbereitet worden sind, in bestem Zustand zur Verfügung stehen.

Mitternachtsturnier in Egestorf findet am Freitag, 2. August, statt

Die fehlenden Trainingsmöglichkeiten sind der Grund dafür, dass Felix Beck und seine Spieler auf sehr viele Testspiele setzen, bisher waren es sieben. „Man sieht, dass wir immer besser mit der Spielweise zurecht kommen“, sagte der Trainer, der neun Neuzugänge einbauen muss. „Die Neuen müssen sich mit den Automatismen vertraut machen. Andererseits müssen wir unsere Spielweise an die Fähigkeiten der neuen Spieler anpassen“, so Beck, der die Erkenntnisse meist nur verbal aufarbeiten kann. „Man sieht eine stetige Weiterentwicklung. Mit den Fortschritten bin ich ganz zufrieden.“

Gewinnt Egestorf in Fleestedt, geht es am Sonntag in Neu Wulmstorf weiter

In den nächsten Tagen hat der Trainer des MTV Egestorf mindestens drei praxisnahe Gelegenheiten, weitere Erkenntnisse zu sammeln. Sicher ist, dass der Bezirksliga-Fünfte am Donnerstag im Bezirkspokal bei TuS Fleestedt spielt (20 Uhr, Sportzentrum Seevetal). Am Freitag geht es mit zwei Partien beim Landkreis-Cup weiter und – sollte heute in Fleestedt ein Sieg gelingen – wartet am Sonntag mit dem TVV Neu Wulmstorf bereits der nächste Pokalgegner (15 Uhr, Bassental). „Der Fokus liegt klar auf dem Pokal“, sagt Felix Beck „ich möchte das Achtelfinale erreichen.“