Winsen und Meckelfeld im Halbfinale des Landkreis-Cups

Drennhausen.. Der TSV Winsen und der TV Meckelfeld haben als erste Vereine das Halbfinale im Fußball-Landkreis-Cup der Sparkasse Harburg-Buxtehude erreicht. Die beiden Landesliga-Absteiger schlossen ihre Vorrundengruppe jeweils als Gruppensieger ab und treffen beim Final-Four-Turnier am Freitag auf dem Winsener Jahnplatz im ersten Halbfinale aufeinander. Im Vorfeld des Vorbereitungsturniers mit fast allen Top-Mannschaften aus dem Kreisfußballverband waren die zwei Vereine als Favoriten gehandelt worden.

Meckelfeld Erster aufgrund der mehr erzielten Tore vor Maschen

Bei den Vorrundenspielen in Neu Wulmstorf musste die Anzahl der mehr erzielten Tore herhalten, um einen Unterschied zwischen Platz eins und zwei herauszufinden. Sowohl Meckelfeld (3:1) als auch der VfL Maschen (2:0) hatten ihre Partie gegen den Ausrichter und Kreispokalsieger TVV Neu Wulmstorf gewonnen. Zwischendurch gab es ein 0:0-Remis zwischen den Seevetaler Clubs. So standen Meckelfeld und Maschen jeweils mit vier Punkten und einer Tordifferenz von plus zwei da. Die mehr erzielten Tore (3 gegenüber 2) sprachen schließlich für das Team von TVM-Trainer Sven Timmermann.

TSV Auetal verliert jeweils deutlich gegen Winsen und Elbmarsch

Solche Rechenspielchen waren bei den Gruppenspielen in Drennhausen nicht erforderlich. Hier war die Entscheidung schon vor Beginn der letzten Partie gefallen. Der TSV Winsen konnte nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Ausrichter Eintracht Elbmarsch und dem 3:0 gegen den TSV Auetal nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Immerhin verschaffte sich Elbmarsch mit dem abschließenden 4:0 gegen Auetal ein gutes Gefühl für die kommenden Trainingseinheiten. Die Tore schossen Daniel Oertzen-Hagemann (2), Marvin Schulga und Jan-Claas Eckermann.

Elbmarsch absolviert Testspiel am Freitag in Holvede

„Wir sind insgesamt mit unserem Auftritt zufrieden. Es gibt Schlimmeres, als beim Landkreis-Cup auszuscheiden“, sagte Eintracht-Manager Philipp Meyn. Die Mannschaft hatte ein intensives Trainings-Wochenende hinter sich, vor allem der harte Sonntag war dem einen oder anderen anzumerken. „Für uns ist es momentan wichtig, Fehler zu erkennen und zu beheben. Man sieht, dass die Jungs das System immer besser verstehen“, so Meyn mit Blick auf den Bezirksliga-Auftakt am Sonntag, 4. August, auswärts bei Eintracht Leinetal. An diesem Freitag um 19.30 Uhr bestreitet Eintracht Elbmarsch ein Testspiel beim Kreisligisten TSV Holvede-Halvesbostel.

Trainer-Kumpel Philip Mathies lief für den TSV Winsen auf

Der TSV Winsen hatte kein hartes Trainings-Wochenende, wohl aber das Pokalspiel tags zuvor beim TSV Elstorf (4:1) in den Knochen. Daher schonte Trainer Henrik Titze einige Akteure, um keine Verletzungen zu riskieren. Unter anderem kamen in der Defensive Nils Jacob und Sascha Krause aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Offensiv konnte er auf die Dienste seines alten Kumpels Philip Mathies von Buchholz 08 zurückgreifen.

Winsens zweifacher Torschütze Dennis Auber dringt, begleitet von Auetals René Schröder, in den Strafraum ein.

Foto: Markus Steinbrück / HA

„Wir haben in beiden Spielen auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. Gegen Elbmarsch wäre auch ein Remis okay gewesen“, sagte Titze. So aber blieb das frühe 1:0 von Jan-Philipp Albrecht, der die Chance durch das Fehlen von Jan-Niklas Schulga und Maximilian Köster in der Spitze nutzte, der einzige Treffer. Der TSV Auetal hatte in der Anfangsphase vor allem durch Bjarne Raßmann einige gute Szenen, dann aber sorgten erneut Albrecht und Dennis Auber mit zwei Toren für den 3:0-Sieg des TSV Winsen.

Im Bezirkspokal empfängt Winsen am Sonntag den MTV Soltau

„Ich war etwas überrascht, dass wir die Endrunde erreicht haben. Aber es ist natürlich schön, beim Finale zu Hause dabei zu sein. Und wenn wir schonmal da sind, wollen wir den Cup auch gewinnen“, sagte Henrik Titze. Diesmal ist der Abstand zum nächsten Pflichtspiel etwas größer – fast zwei Tage. Am Sonntag, 28. Juli, geht es um 15 Uhr in der zweiten Runde des Bezirkspokals erneut auf dem heimischen Jahnplatz gegen den Bezirksligakonkurrenten MTV Soltau.