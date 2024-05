Harburg und Umland. Auch im Mai locken Hofcafés und Restaurants südlich der Elbe mit Spargelmenüs. Doch wo gibt‘s das Frühlingsgemüse mal anders? Unsere Tipps.

Am Wochenende oder an den Maifeiertagen raus aufs Land, frischen Spargel direkt vom Feld kaufen oder im Restaurant genießen? Im Landkreis Harburg gibt es für diesen Anlass reichlich Ziele. Auf den Klassiker – Spargel mit Schinken, zerlassener Butter oder Hollandaise – kann man sich dabei verlassen.

Doch südlich der Elbe brechen inzwischen viele Gastronomen mit der Spargel-Tradition und zaubern kreative Ideen auf den Teller, in der Stadt wie im Kreis. Wir haben die spannendsten Ziele zusammengestellt – und sogar eine sportliche Variante gefunden.

Spargel frisch vom Feld oder direkt auf den Teller – Hofcafé Löscher punktet mit Vielfalt

Spargel direkt vom Hof gibt es in Hoopte und Wenzendorf: Das Hofcafé Löscher tischt Löscher-Spargel in allen erdenklichen Varianten auf, auch als Hauptbestandteil von kalten Salaten, Belag von Pizzen, in Quiches und Ähnlichem.

Und natürlich auch klassisch gekocht. Inklusive Dessert (ohne Spargel) zahlen die Gäste 39,50 Euro pro Person. Im Mai und Juni wird das Buffet im Café am Hoopter Elbdeich 77 jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (bis 20. Juni) jeweils ab 18.30 Uhr aufgebaut. Einen freien Tisch gibt es unter reservierung@hofcafe-loescher.de.

Spargel frisch zubereitet im Hofcafé Oelkers – zum Beispiel auch als Bowl

Auch der Hof Oelkers in Wenzendorf (Klauenburg 6) verkauft seinen Spargel nicht nur an zahlreichen Ständen, sondern auch frisch zubereitet im Hofcafé. Jeden Dienstag gibt es während der Spargelsaison in der Mittagszeit (12 bis 14 Uhr) das „Klauenburger Spargelbuffet“. Gereicht werden die Stangen klassisch oder in kreativen Variationen, etwa als

. Der Preis: 28,90 Euro.

Ein besonderes Spargelbuffet bietet Familie Oelkers am 1. Mai. Das Motto: „Lassen Sie sich überraschen!“ Allerdings: Das Buffet ist bereits ausgebucht. Für alle Tage ist eine Tischreservierung nötig unter Telefon 04165/222 00 14 oder per Mail an cafe@hof-oelkers.de.

Die bunte Spargelvielfalt im Wilpark-Restaurant direkt bei Hamburg

Das Wildpark-Restaurant Schwarze Berge baut am Sonnabend, 4. Mai, ein Spargelbuffet auf. Von 17 bis 20 Uhr gibt es dort „knackig-frischen, saftig-vollmundigen Spargel in allen drei Farbnuancen“, versprechen die Restaurantbetreiber: mit zerlassener Butter, Sauce Hollandaise oder Sauce Béarnaise. Der Zugang zum Buffet kostet 32,90 Euro pro Person. Reservierung erbeten unter www.wildpark-restaurant.de. Am Sonnabend, 8. Juni gibt es einen zweiten Termin. Adresse: Am Wildpark 1 in Rosengarten.

Spezielle Spargelkarte im Privathotel Lindtner in Harburg

Besondere Tellergerichte mit Spargel sind ebenfalls im Raum Harburg zu finden. So hat das Privathotel Lindtner an der Heimfelder Straße 123 auf seiner Speisekarte ein Quinoa-Spargel-Risotto mit geschmortem Frühlingslauch und Radieschen-Vinaigrette zum Preis von 32 Euro.

Und es gibt eine Spargelkarte mit einer Spargelsuppe und einem Salat sowie einer Pfundsportion Stangenspargel (28 Euro) mit unterschiedlichen Beilagen, vom Kräuter-Omelette mit Pecorinokäse (plus 9,50 Euro) bis zum Filet vom Angusrind (plus 31,50 Euro). Weitere Informationen und Tischreservierung unter www.lindtner.com.

Wer es sportlich mag: Hof Werner lädt zum Staffellauf über die Spargelfelder

Wer Spargel nicht unbedingt essen, sondern eher erleben möchte, ist am Freitag 7. Juni auf dem Hof Werner in Deinste (Landkreis Stade) gut aufgehoben. Dort, am Kirchweg 6, startet um 18 Uhr ein besonderer Staffellauf. Er führt über 5,5 Kilometer durch die Spargelfelder des Hofes; eine dicke Spargelstange dient als Staffelstab. Nähere Informationen und Anmeldung unter www.werner-frische.de.