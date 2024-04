Hamburg. In einer Wohnung an der B73 gingen zwei wütende Männer aufeinander los. Ein 61-Jähriger musste noch in der Nacht notoperiert werden.

In einer Wohnunterkunft an der Cuxhavener Straße (B73) im Stadtteil Hausbruch (Bezirk Harburg) ist es am Sonnabendabend gegen 20 Uhr zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann erlitt einen Messerstich. Zuvor, so hieß es vor Ort von Zeugen der Tat, sollen zwei deutlich alkoholisierte Personen sich heftig gestritten haben. Nach ersten Informationen waren sie in der Wohnung mit einem Messer und einer Schere aufeinander losgegangen.

Einer der Kontrahenten, ein 61-Jähriger, erlitt demnach einen tiefen Stich im Bauchraum. Rettungswagen und Polizei rückten an. Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt, der sich vor Ort um den blutenden Mann kümmerte. Der Verletzte kam ins Krankenhaus, er wurde noch in der Nacht operiert.

Bis kurz vor Mitternacht sicherten Mitarbeiter der Kriminalpolizei Spuren am Tatort. Der 59 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig Festgenommen.