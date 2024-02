Soltau/Harburg. Warum es vor dem Bahnhof und einem Hotel plötzlich gruselig wurde – und was ein beliebter Freizeitpark bei Soltau damit zu tun hat.

Bleiche Gesichter, zerschlissene Kleidung. Und ein zerbeulter Truck, auf den jemand „Opfer müssen gebracht werden“ gesprüht hat: Zahlreiche Harburger wunderten sich gestern über ungewöhnliche Besucher vor dem Harburger Bahnhof. Einen echten Grund zur Furcht mussten sie indes nicht haben. Die schauerhaften Gestalten sind Teil einer Roadshow, die für eine neue Attraktion im Heide Park Resort Soltau wirbt.

Die Dämonen-Gruft soll am 29. März als Deutschlands gruseligstes Dark Ride-Erlebnis in Betrieb gehen. Bei Baggerarbeiten, so im vergangenen Herbst, so lautet die Legende der neuen Attraktion, stießen Mitarbeiter des Heide Park Resort auf uralte Katakomben in der Heidelandschaft, seither rankten sich dunkle Geheimnisse über die von Dorfbewohnern angebotenen „Katakomben Touren“.

Dorfbewohner machten sich in Harburg breit: Auch in einem Hotel waren sie zu finden

„Die rund um die Katakomben lebenden Dorfbewohner nahmen viele Interessierte mit unter die Erde, einige von ihnen verschwanden spurlos und konnten trotz intensiver Suche bis heute nicht gefunden werden“, heißt es im Heide Park. Jüngst sei ein mysteriöses und anonymes Video aufgetaucht, in dem eindrücklich vor der Teilnahme an der vermeintlich harmlosen Katakomben Tour gewarnt wird. In dem Video beschreibt eine nicht zu erkennende Person, die „Dämonen Gruft“ als schreckliche Falle für die Teilnehmenden der Tour.

Die düstere Roadshow vor dem Harburger Bahnhof. © HA | HPRS

Gestern besuchten einige der ausgebüxten Dorfbewohner die PHNX-Sky Lounge im ehemaligen Phoenix-Verwaltungsgebäude. Dabei erschreckten sie nicht nur die Besucher des angeschlossenen Hotels, als die verkleideten Profi-Erschrecker, um Tourleiterin Marlene Düstersee, Techniker und Handwerker Friedrich Dunkelmann und dem ehemaligen Alchemisten und heutigen Catering Manager Viktor Blutstein überraschend aus dem Paternoster auftauchten, sondern sorgten auch am Harburger Bahnhof für reichlich Wirbel und interessierte Blicke. Das düstere Trio war mit einem alten besprühten Van mit einer Roadshow unterwegs, um für ihre schaurigen Katakomben-Tour zu werben.

Gewinne und Freikarten, um unschuldige Opfer zu finden

Dabei versorgten sie nicht nur die Harburger mit Gewinnen und Freikarten, um unschuldige Opfer zu finden. Weitere Stationen in Hamburg waren die Reeperbahn, Landungsbrücken, Speicherstadt und die Mönckebergstraße. In den nächsten Tagen soll die Roadshow weiter gehen. „Niemand war bisher in der Lage, sie zu stoppen und ihre Devise lautet Opfer müssen gebracht werden“, heißt es in einem Warnhinweis des Heide Park Resorts.

Die „Dämonen Gruft“ wird zum Saisonstart am 29.März 2024 eröffnet und soll Deutschlands gruseligstes Dark Ride-Erlebnis sein. Sie wurde innerhalb in den vergangenen 15 Monaten errichtet. Insgesamt stehen den Gästen 8 Wagen mit jeweils 4 Sitzplätzen zur Verfügung, die Fahrzeit beträgt etwa 3 Minuten.

Darüber, wie es mit der Dämonen Gruft weitergeht, informiert das Resort ab sofort laufend über seine Social-Media-Kanäle und auf www.daemonengruft.de