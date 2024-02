Harburg. Zentrale Straße in der Harburger City zwei Tage für Autos gesperrt. Noch werden Sponsoren gesucht. Wann das Großevent starten soll.

In verschiedenen Hamburger Stadtteilen ziehen Straßenfeste viele Menschen an – in diesem Jahr kann dies erstmals auch in Harburg der Fall sein. „Wir sind gerade dabei, ein Straßenfest am 21./22. September zu organisieren“, sagt Antonia Marmon, Chefin von Harburg Marketing. „Aktuell läuft die Ausschreibung für die Stände.“ Und die Citymanagerin hat weitere Ideen und Projekte für die Harburger Innenstadt.