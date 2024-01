Harburg-Heimfeld Mann wird in einem Tunnel von S-Bahn erfasst und stirbt

Heimfeld. Ein Mann ist am Nachmittag in der Tunnelröhre kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Heimfeld von einer S-Bahn der Linie S 5 erfasst worden. Er kam dabei ums Leben, hieß es dazu vom Lagedienst der Polizei Hamburg auf Anfrage. Zur Stunde sind weder das Alter des Getöteten, noch weitere Hintergründe zu dem Vorfall bekannt.

Dutzende Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Foto: André Lenthe

Rund um den Einsatzort wimmelt es vor Rettungskräften und Polizeibeamten, die Schienen auf dem Streckenabschnitt sind stromlos gestellt. Allein 13 Streifenwagen sind im Einsatz. Zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehr stehen vor dem Abgang zur S-Bahn, das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes ist vor Ort, um Zeugen zu betreuen. Auch etliche Schaulustige haben sich versammelt.

S-Bahn Hamburg: Mann wird in Tunnel bei Harburg von Zug erfasst und stirbt

Klar ist, dass der Zusammenstoß auf dem Gleis in Fahrtrichtung Stade enorme Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr im Süden der Stadt hat, und zwar seit der Alarmierung der Rettungsdienste und der Polizei gegen 16.45 Uhr. Seitdem ist der S-Bahnhof komplett gesperrt. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte dem Abendblatt, dass zwischen Wilhelmsburg und Stade der S-Bahn-Verkehr ausgesetzt ist. Es sei aber ein Busersatzverkehr eingerichtet worden.

Der Vorfall soll sich 300 Meter von der Haltestelle entfernt im Tunnel ereignet haben.

Foto: André Lenthe / HA

Was die Fahrt in die entgegengesetzte Richtung angeht, würden die Züge nach Pinneberg aktuell in Wilhelmsburg wenden. Der Einsatz läuft aktuell noch. Mit einer Wiederaufnahme des regulären Betriebs und mit einer Aufhebung der Sperrungen wird gegen 19 Uhr gerechnet.

Der Mann befand sich nach Schilderungen vor Ort etwa 300 Meter innerhalb des Tunnels, als die Bahn aus Richtung Harburg Rathaus nach Heimfeld rollte.