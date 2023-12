Angehörige in Hamburg in Sorge: Wo ist Jürgen Greger?

Der 83-Jährige wurde am Mittwoch nach Hause gebracht. Danach verliert sich seine Spur. Die Polizei Hamburg fahndet nun öffentlich.

In Hamburg vermisst

In Hamburg vermisst Angehörige in Sorge: Wo ist Jürgen Greger?

Hamburg. Angehörige sind in Sorge um Jürgen Greger: Der 83 Jahre alte Mann wird seit Donnerstag in Hamburg vermisst.

Wie die Polizei Hamburg mitteilt, hatte eine Angehörige ihn am Mittwochnachmittag zu seiner Wohnung an der Horner Landstraße gebracht. Am Donnerstag stellte die Frau dann fest, dass Greger die Wohnung verlassen hatte. Alle Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

In Hamburg vermisst: Polizei sucht Jürgen Greger aus Horn

Da Greger Orientierungsschwierigkeiten habe und angesichts der Witterung in Gefahr sein könnte, bittet die Polizei nun um Mithilfe. Sie beschreibt Jürgen Greger so:

männlich

scheinbares Alter: 80

160 bis 165 cm groß

schütteres Haar, weißer Haarkranz

keine Zähne

zuletzt komplett in Blau gekleidet: Jeanshose, Pullover, Mütze, Winterjacke mit Kapuze, Nike-Turnschuhe

Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei Hamburg unter Telefon 040-428656789 und in jeder Dienststelle entgegen.