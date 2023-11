Polizei Hamburg: Dreister E-Scooter-Fahrer erfasst Senior (86) – Lebensgefahr

Polizei Hamburg E-Scooter erfasst Fußgänger: Senior schwebt in Lebensgefahr

Hamburg. Schwerwiegender Unfall in Harburg: Eine Woche nachdem ein 86 Jahre alter Fußgänger von einem E-Scooter erfasst wurde und stürzte, hat sich der Zustand des Seniors erheblich verschlechtert. Mittlerweile schwebt er in Lebensgefahr. Die Polizei Hamburg sucht dringend den Unfallfahrer und bittet nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie Polizeisprecher Sören Zimbal schildert, war der Senior bereits am Dienstag, 21. November, gegen 17.45 Uhr auf dem Harburger Ring in Richtung Schwarzenbergstraße zu Fuß unterwegs, als ihm in Höhe der Straße Salzburger Häuser auf dem Gehweg ein Unbekannter auf einem E-Scooter entgegenkam und ihn touchierte.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Senior zunächst vermeintlich leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. „Der lediglich als korpulent beschriebene Fahrer des E-Scooters hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern“, sagt Zimbal.

Inzwischen habe sich der Gesundheitszustand des Fußgängers derart verschlechtert, dass er zweimal notoperiert werden musste und sich in akuter Lebensgefahr befinde.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem möglichen Verursacher auf dem E-Scooter geben können, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wer in Hamburg mit einem E-Scooter unterwegs ist, muss den Radweg benutzen. Wenn dieser nicht existiert, darf mit dem E-Scooter auf die Straße ausgewichen werden. Gehwege sind für die Roller dagegen tabu.