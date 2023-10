Aufgepasst! Wie die Special Olympics – dieses Fußballturnier in Hamburg wird bewegend

Jugendliche mit und ohne Behinderung treten in Harburg gemeinsam an. Fans dürfen sich auf große Emotionen und geniale Pässe freuen.

Harburg. Auch der Harburger Gildekönig Ulf Schröder ist von dem Projekt begeistert. Gemeinsam mit seinen Brüdern Björn und Lars spendierte er der inklusiven Fußball-Mannschaft des Harburger Turnerbunds (HTB) einen kompletten Satz Spielkleidung. Das einheitliche Outfit tut der Vielfalt innerhalb der jungen Gruppe absolut keinen Abbruch. Das will und wird sie auch beim Halloween-Cup auf der Jahnhöhe beweisen.

Inklusiver Halloween-Cup mit fünf Gästen aus drei Bundesländern

Zu Jahresbeginn wussten die Initiatoren noch nicht, wohin die Reise geht. Mittlerweile sind sie überzeugt, mit ihrem Angebot den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. Den vorläufigen Höhepunkt erlebt die inklusive HTB-Fußball-Mannschaft an diesem Sonnabend, 28. Oktober. Von 10 bis etwa 17 Uhr veranstaltet das Team zum ersten Mal ein eigenes Fußballturnier.

Der Einladung zum inklusiven Halloween-Cup sind Mannschaften aus fünf Vereinen und Organisationen aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gefolgt: SV Eidelstedt, Hoisbütteler SV, Inklusionssportverein Alsterdorf, Lebenshilfe Seelze und Stiftung Rauhes Haus. „Momentan gibt es immer mehr aktive inklusive Fußball-Teams in Hamburg. Viele mussten uns leider aufgrund der Schulferien absagen, freuen sich aber auf die nächste Einladung“, berichtet Carla Rook aus der HTB-Geschäftsstelle.

Fast 20 Jungen mit und ohne geistige Behinderung, dazu ein Mädchen

Die inklusive HTB-Mannschaft für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahren wurde von Ralf Schneidewind ins Leben gerufen, sein 18-jähriger Sohn Tim Lukas spielt mit. Trainierten anfangs fünf Jungen mit und ohne geistige Behinderung, wuchs der Kader bis zum Wechsel vom Hallen- zum Freilufttraining auf zehn Mitspieler. Mittlerweile kratzt man an der 20er-Marke. Auch ein Mädchen ist bei den Trainingseinheiten in der Sporthalle des Friedrich-Ebert-Gymnasiums und auf der Jahnhöhe dabei.

Teammanager Ralf Schneidewind (von links), die Kapitäne Tim Lukas Schneidewind, Luca Jamie Strizki und Trainer Benjamin von Wiltberg aus der inklusiven HTB-Fußball-Mannschaft.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Mit Benjamin von Wiltberg – selbst erst Anfang 20, aber mit großer Fußballerfahrung – war von Anfang an ein engagierter Trainer im Boot. Ralf Schneidewind ist Abteilungsleiter, Teammanager und kümmert sich um alles Weitere. „Am Anfang wollte jeder den Ball haben und gab ihn dann nicht mehr her. Jetzt spielen die Jungs richtig geniale Pässe“, beschreibt der 55-Jährige die sportliche Entwicklung.

Unified Teams: Spielregeln wie bei Special Olympics Deutschland

Ermöglicht wurde das inklusive Fußballprojekt beim Harburger TB auch durch eine Anschubfinanzierung des Hamburger Sportbunds (HSB) und der Alexander-Otto-Stiftung. Im Laufe des Jahres sind weitere Unterstützer hinzugekommen, zum Beispiel die eingangs erwähnten Schröder-Brüder sowie die Sponsoren Jürgen Rademacher und Jens Wendland.

Auf der Jahnhöhe wird nach den Regeln von Special Olympics Deutschland gespielt. Die Special Olympics World Games im Juni 2023 in Berlin rückten die besonderen Menschen und ihre Leistungen ins Licht einer breiten Öffentlichkeit. Dadurch bekannt wurden auch „Unified Teams“, in denen Sportler mit Einschränkung Seite an Seite mit Partnern (Sportler ohne Einschränkung) in einer Mannschaft spielen.

Fünf der sechs Teams, die am Sonnabend in Harburg kicken, sind Unified Teams. Ein Team besteht aus Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dank der Trikotspende sind die Zeiten vorbei, in denen die Inklusions-Mannschaft bei Turnieren als „bunter Haufen“ auflief. Dem Erfolg tat die farbliche Vielfalt indes keinen Abbruch.

Inklusion-Team spielt drei Turniere: zwei zweite Plätze und ein dritter

Bei drei Turnierteilnahmen sprangen zwei zweite und ein dritter Platz heraus. Fehlt zum Abschluss eines ereignisreichen Sportjahres eigentlich nur die Krönung: der Sieg beim Heimturnier in neuer Spielkleidung – das wäre ganz nach dem Geschmack der sympathischen Harburger Sportler.

Der inklusive Halloween-Cup des Harburger TB findet am Sonnabend, 28. Oktober, von 10 bis 17 Uhr auf der Jahnhöhe, Vahrenwinkelweg 28, statt. Um 10 Uhr beginnt der Sporttag mit der Begrüßung und Informationen zum Turnierablauf.

Auf einem halben Fußballfeld mit sechs Feldspielern plus Torwart

Im Anschluss starten die Vorrundenspiele nach dem Modus Jeder-gegen-jeden. Gespielt wird auf einem halben Fußballfeld mit sechs Feldspielern und einem Torwart jeweils 2 mal 15 Minuten. Immer zwei Partien finden parallel statt.

Erst seit Frühjahr 2023 gibt es die inklusive Fußball-Mannschaft des Harburger TB, die seitdem kräftig gewachsen ist und sich spielerisch enorm gesteigert hat.

Foto: Ralf Schneidewind / Harburger TB

Nach einer Stunde Mittagspause werden nachmittags alle Platzierungen und der Turniersieger ermittelt. Das sportliche Geschehen endet voraussichtlich zwischen 15.30 und 16 Uhr. Nach einer kurzen Pause folgt die Siegerehrung.

Eintritt für Zuschauer ist am Sonnabend frei, Finale um etwa 15 Uhr

Zuschauer sind ausdrücklich willkommen, der Eintritt ist frei. „In der Pause zwischen Vor- und Endrunde werden die Spieler mit Essen und Getränken versorgt. Für die Zuschauer bauen wir ein Zelt mit Kaffee und Kuchen auf“, sagt Carla Rook abschließend. In der HTB-Geschäftsstelle gibt es unter Telefon 040/79143323 oder E-Mail rook@harburger-turnerbund.de weitere Informationen zur Inklusionsmannschaft.