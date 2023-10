Bettina Wulff und Revolverheld: Lange Nacht im Harburger Privathotel

Harburg. Die ehemalige Elterninitiative „Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal e.V.“ hat ihre jährlich stattfindende Benefiz-Gala im Privathotel Lindtner gefeiert. Und wie! Viele prominente Gäste und Musiker unterstützten und unterstützen den Verein auch in diesem Jahr, der seit seiner Gründung 1997 bereits 2,1 Millionen an Spendengeldern für krebskranke Kinder eingesammelt hat.

Bettina Wulff ist auf den roten Teppichen der Republik zu Hause. Die ehemalige deutsche First-Lady Bettina Wulff setzt sich seit vielen Jahren für den Kampf gegen den Krebs ein, vor allem bei Kindern. Am vergangenen Wochenende nahm sie an einer Benefiz-Gala im Heimfelder Privathotel Lindtner gemeinsam mit 230 weiteren Gästen teil. Musikalisch heizte den Gästen die bekannten BandsRevolverheld sowie Orange Blue ein und brachten auch die präsidiale Gattin in Schwung.

Bettina Wulff ist zum dritten Mal mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff verheiratet

Bis nach zwei Uhr am Morgen soll sie auf der Tanzfläche gefeiert und kräftig mitgesungen haben. Bettina Wulff ist seit einem Liebescomeback 2021 zum dritten Mal mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff aus Großburgwedel bei Hannover verheiratet.

Künstlerin Manuela Rathje und Bettina Wulff vor der Sponsorenwand.

Foto: Lenthe-Medien/Wessling / HA

„Die Erlöse dieser Gala fließen zu 100 Prozent in die Projekte der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V.“, erklärt Vorstandsvorsitzende Anette Kosakowski-Sammann. Seit der offiziellen Gründung im Jahr 1997 hat der Verein „Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal“, der aus einer Elterninitiative der Grundschule Horst entstand, bereits mehr als zwei Millionen Euro gesammelt und damit wichtige Projekte am Kinderkrebs-Zentrum Hamburg unterstützt. „Mit der Gala schaffen wir Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für das Thema Krebs im Kindesalter, das ansonsten in der Öffentlichkeit wenig Beachtung findet. Danke für so viel Unterstützung“, so Kristina Kosakowski-Sammann.

Gut besucht: Die Benifizgala „Hilfe für krebskranke KInder“.

Foto: Lenthe-Medien/Wessling / HA

Spendengelder fließen in die Förderprojekte der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg

Die Spendengelder fließen in die Förderprojekte der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. Durch die Einnahmen der diesjährigen Gala wird der Sozialfonds des Hamburger Vereins unterstützt, mit dem Familien geholfen werden, die aufgrund der Krebserkrankung ihres Kindes in finanzielle Not geraten.

Des Weiteren wird das digitale Schulprojekt „Karlsson“ gefördert, das krebskranken Kindern die Teilnahme am Schulunterricht mittels Avataren ermöglichen soll. Und der Verein setzt sich seit Jahren für die Stelle der Brückenärztin ein – einer Ärztin, die auf der Station den Übergang in die Palliativversorgung begleitet bzw. die Betreuung zu Hause übernimmt.

Die Band Revolverheld auf der Bühne des Privathotels Lindtner.

Foto: Lenthe-Medien/Wessling / HA

Der Verein „Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal e.V., der Wulff und Revolverheld nach Harburg brachte

Der Verein „Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal e.V.“ wurde im Jahr 1997 gegründet und sammelt Spenden für krebskranke Kinder und deren Angehörige. Die Gründung beruht auf einer 1976 ins Leben gerufenen Elterninitiative. Damals war ein Schüler an der Grundschule Horst unheilbar an Leukämie erkrankt.

Eltern von Mitschülern, denen das Schicksal des Jungen zu Herzen ging, organisierten daraufhin kurzentschlossen einen kleinen Weihnachtsbasar, auf dem sie selbst gebackenen Kuchen und gebastelte Weihnachtsartikel verkauften. Der gesamte Erlös wurde dann der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. gespendet.

Was ursprünglich als einmalige Veranstaltung gedacht war, wurde zur Tradition. Seitdem werden die Gelder jedes Jahr zweckbezogen für Spendenprojekte der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. eingesetzt.