Warum Harburg ein Klavier zum Reeperbahn Festival schickt

Harburg/St. Pauli.. Wenn heute auf St. Pauli mit dem Reeperbahn Festival eines der bedeutendsten, größten und interessantesten Musikereignisse weltweit beginnt – dann spielt auch Harburg eine – zugegebenermaßen kleine – Rolle. Harburg schickt: Ein Klavier!

Noch bis zum 24. September findet nämlich im Stadtteil südlich der Elbe das Projekt „play the piano!“ statt. Acht bunte Pianos wurden an verschiedene zentrale Orte in Harburg gestellt - ob Pianist oder Laie, jeder darf sie spielen. Und oft erklingen auch Töne – dort, wo die Pianos stehen. Das Projekt wurde von „Play me i am yours“ des britischen Künstlers Luke Jerram inspiriert, der weltweit Klaviere in den öffentlichen Raum bringt und so musikalische Interaktionen schafft: spontan, überraschend und berührend.

Klaviere werden von verschiedenen Künstlern kreativ gestaltet

Die Klaviere werden von verschiedenen Künstlern kreativ gestaltet, darunter Bernd Muss, Bona Berlin, das Habibi Atelier, das Kulturwohnzimmer, Maria Schmuck, Marshal Arts und Ralf Schwinge. Zusätzlich wird im Rahmen von „play the piano!“ in Deutschlands größter Freiraumgalerie „Walls Can Dance“ ein neues Fassadenkunstwerk entstehen.

Und: Schon vor Projektstart ist das Interesse an den bunten Klavieren so groß, dass ein weiteres Klavier gestaltet wird, welches vom 20. bis 23. im Rahmen des Reeperbahn Festivals auf St. Pauli zu sehen sein wird.

Harburg: Ohne Zweifel ein Standort für innovative und kreative Ideen

Antonia Marmon, Geschäftsführerin des Harburg Marketing: „Unser Projekt zeigt nicht nur, dass Harburg ein Standort für innovative und kreative Ideen ist, sondern auch, dass die Harburger Innenstadt von allen aktiv mitgestaltetwerden kann. Wir freuen uns, dass die Harburger City mit „play the piano!“ eine neue Attraktion bekommt, die hamburgweit einzigartig ist, spielerisch die City und den Binnenhafen miteinander verbindet und schon vor Projektstart Strahlkraft bis nach St. Pauli hat.“

Die acht anderen Klaviere sind in der Harburger City und im Binnenhafen platziert: Im Marktkauf-Center, Gloriatunnel (Kulturwohnzimmer), auf dem Rathausplatz, dem Museumsplatz, vor der Dreifaltigkeitskirche, auf dem Kanalplatz, dem Lotsestieg und auf dem Gelände der Technischen Universität. Die genauen Standorte sind auf einer Piano-Map abgebildet, die in Form von Blumensamentütchen gedruckt und in der Harburg Info (Hölertwiete 6) sowie an 50 weiteren Standorten in ganz Hamburg verteilt werden.