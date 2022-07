Polizei Hamburg: Scheiben an Sporthalle zerstört – 200.000 Euro Schaden

Hamburg. Unbekannte haben an Gebäuden der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg in Neugraben-Fischbek einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckte der Hausmeister am Morgen bei einem Rundgang diverse Schäden am Gebäude. Unter anderem seien teure Spezialglasscheiben an der Sporthalle und Türöffnungssysteme zerstört worden, so eine Polizeisprecherin.

Es entstand ein sehr hoher Sachschaden, den der Hausmeister auf rund 200.000 Euro schätzt. Auf dem Schulgelände seien leere Getränkeflaschen und Müll gefunden worden. Die Spuren ließen auf nächtliche Party schließen, so die Sprecherin.

Unbekannte zerstören teure Glasscheiben an Sporthalle

Die Polizei sicherte das Gebäude. Die Sporthalle wurde abgesperrt. Die Scheiben müssen gesichert werden, weil Scherben hinabfallen können.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat zwischen Mittwochnachmittag, 14.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung der Tat führen können? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle.