Harburg. Seit 2017 wächst die Freiraumgalerie des Kunstprojekts „Walls Can Dance“ in Harburg stetig. Mittlerweile zieren neun großflächige Fassadenkunstwerke – so genannte „Murals“ vordem triste Hauswände im Harburger Binnenhafen und der Harburger Innenstadt. Allein 2020 kamen vier neue Murals hinzu, die im Rahmen eines Festivals fast parallel entstanden. Der enge Zeitrahmen, der das gleichzeitige Arbeiten nötig machte, war eigentlich eine Corona-bedingte Notlösung, aber das Festival, dass das Projekt daraus organisierte – inklusive Workshops, Vorträgen, Führungen und Künstlergesprächen, entwickelte seine ganz eigenen Stärken.

Bild Nummer drei des Kunstprojekts Walls Can Dance zeigt eine junge Frau an der Hauswand Amalienstraße 3.

Foto: Angelika Hillmer / HA

Ob wieder als Festival oder über das Jahr verteilt: Geht es nach dem „Urban Art Institute“, das „Walls can Dance“ organisiert, sollen auch im kommenden Jahr schlichte Fassaden – meist Seitenwände, zur schrillen Leinwand werden. „Heute startet unsere Crowdfundin-Kampagne“, sagt Rudolf Klöckner, einer der Köpfe hinter „Walls Can Dance“.

Auf älterem Deutsch heißt das, dass sein Verein jetzt anfängt, im Internet Spenden einzuwerben, um die nächste Saison zu finanzieren. „Wir haben vor Ort bisher so viel Zuspruch für Walls Can Dance erfahren, dass die Motivation riesig ist, das Projekt auch 2021 weiterzuführen, die Freiraumgalerie weiter wachsen zu lassen und die Stadt somit bunter zu machen“, sagt Klöckner, „Doch wie schon Karl Valentin wusste: Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Mehr noch: Kunst kostet eine Menge Geld. Eine faire Künstlergage, Material, Hubsteiger, Genehmigungen, Versicherung, Unterbringung, Verpflegung, und vieles mehr wollen bezahlt werden!“

Das erste Spendenziel lautet 10.000 Euro. Damit könnte das Urban Art Institute zwei neue Murals – eines im Binnenhafen, eines in der Innenstadt – von zwei Künstlern oder Künstlerteams finanzieren. Sollte das zweite Ziel, 15.000 Euro, erreicht werden, soll es mindestens ein weiteres Mural geben.

Harburg soll zur riesigen Freiluftgalerie werden

Mindestens ein 2020 geplantes Mural steht noch aus: Der spanisch-argentinische Künstler Felipe Pantone wollte die schmutziggelbe Parkhausfassade an der Ecke Schloßmühlendamm/Buxtehuder Straße mit sehr viel Bunt ansprechender gestalten. Allerdings konnte er wegen der Corona-Reisebeschränkungen im Sommer Spanien nicht verlassen. Gerade solche international renommierten Wandkünstler sind es aber, auf die das Urban Art Institute setzt. Der Plan ist, Harburg zu einer riesigen Freiluftgalerie zu machen, dabei Binnenhafen und Innenstadt zu verbinden und auch noch Menschen von nah und fern nach Harburg zu ziehen und sie für den Bezirk zu begeistern.

Innerfields bemalten den ehemaligen Fischmehlspeicher am Lotsekai.

Foto: Lars Hansen / xl

Was der Spendensammelform Crowdfunding zu eigen ist: Spender geben nicht nur Geld, sondern erhalten auch ein Dankeschön-Geschenk, ein so genanntes „Goodie“. Das reicht je nach Spendenhöhe von ebenso kleidsamen, wie kopfwärmenden „Walls-Can-Dance“-Mützen über handliche Kunstdrucke, mit denen die Fassadenkunst an jede Wohnzimmerwand passt, bis zu exklusiven und feierlichen Gruppenführungen durch die Harburger Projekt-Objekte.

„Natürlich sollte es unseren Spendern in erster Linie darum gehen, den öffentlichen Kunstraum zu fördern“, sagt Klöckner, „und reine Geldspenden sind natürlich auch immer willkommen! Andererseits steht ja auch Weihnachten vor der Tür und mit einem Crowdfunding-Geschenk an uns kann man gleichzeitig ein Weihnachtsgeschenk für jemand Liebes kaufen oder Team-Goodies an die Belegschaft verschenken!“

Die Internet-Spendenkampagne findet man unter www.startnext.com/walls-can-dance