Hausbruch. Baustopp am Ehestorfer Heuweg: Seit Wochen ruhen die Arbeiten. Auf der Strecke herrscht freie Fahrt. Wann es weitergeht, ist derzeit nicht abzusehen. Es soll weitergehen, versichert die Hamburger Verkehrsbehörde. Nur wie, ist noch nicht heraus. Sicher scheint: Die Wunschlösung der Anwohner, die zuletzt angewendet wurde, nämlich mit Baustellenampeln den Verkehr blockweise in beide Richtungen zu ermöglichen, wird es nicht mehr geben. Aus Sicht des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) hat sich der Blockverkehr nicht bewährt. Zwar blieben die befürchteten Staus und Unfälle weitestgehend aus, aber der Zeitplan – und damit die Kosten – laufen völlig aus dem Ruder.

Blockverkehr sprengt Zeit- und Kostenrahmen

„Der LSBG hat das derzeitige Bauverfahren am Ehestorfer Heuweg im ersten Bauabschnitt planmäßig evaluiert“, sagt LSBG-Sprecherin Edda Teneyken. „Es hat sich gezeigt, dass sich die Maßnahme mit dem zuletzt eingerichteten Blockverkehr im bestehenden Vertrag nicht in vertretbarem Zeitrahmen und zu vertretbaren Kosten durchführen lässt. Deshalb hat der LSBG in enger Abstimmung mit der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende in Hamburg den aktuellen Bauvertrag mit der bauausführenden Firma nach dem ersten Bauabschnitt beendet. Das Bauverfahren für den zweiten Bauabschnitt wird zur Zeit abgestimmt und dann zeitnah neu vergeben. Die Betroffenen werden wir so schnell wie möglich unterrichten.“

Bauarbeiten haben nichts mehr mit ursprünglicher Ausschreibung zu tun

Die Art und Weise, in der zuletzt gebaut wurde, habe mit der ursprünglichen Ausschreibung nichts mehr zu tun gehabt, heißt es aus dem LSBG. Der Vertrag mit der Baufirma wurde allerdings auf Grundlage der Ausschreibung gemacht. Die sah Bauen unter Vollsperrung bei einer Bauzeit von neun Monaten vor. Beginn: 2018, Ende: 2019. Anwohner und auswärtige Heuweg-Nutzer protestierten gegen die Sperrung über diesen langen Zeitraum; so heftig, und medienwirksam. dass der LSBG ihnen in zwei Schritten entgegenkam. Zunächst wurde halbseitig gesperrt ,in einem Einbahnstraßenverkehr, der jeden Tag mittags die erlaubte Fahrtrichtung wechselte. Dann ließ man sich – unter Vorbehalt – auf Blockverkehr ein. Dadurch wurden die Bauabschnitte kleiner und das Bauen komplizierter So war es in den kleinen Baufeldern kaum möglich, mehrere Gewerke parallel arbeiten zu lassen. „Alles, was wir in letzter Zeit getan haben, war vertraglich nicht mehr abgedeckt“, sagt Teneyken.

Preise verlieren ihre Gültigkeit

Was bedeutete, dass festgelegte Preise nicht mehr galten und der vereinbarte Baubetrieb von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auch nicht mehr bei der Baufirma eingefordert werden konnte. „Wir bereiten deshalb eine neue Ausschreibung für die Baustelle vor und überlegen gleichzeitig, wie wir so bauen können, dass wir Kosten und Zeitplan wieder halbwegs in den Griff bekommen“, sagt Edda Teneyken.

Den Zeitplan durcheinander warf auch, dass ein 100 Jahre alter Bergwerksstollen unter der Baustelle unerwartet nachgegeben hatte. Die Sanierung daueret mehrere Monate – bei Vollsperrung.

Der gegenüber der Planung aufwendigere Bauablauf hat die Baukosten bis heute von ursprünglich geplanten 4,9 Millionen Euro nahezu verdreifacht: 14,2 Millionen Euro stehen jetzt auf der Rechnung. „Eine Weiterführung des jetzigen Bauverfahrens hätte absehbar hohe Mehrkosten im 2. Bauabschnitt zur Folge, die jetzt vermieden werden“, sagt Teneyken.

Wie und wann es weitergeht ist offen

Was genau geplant wird, kann und will Teneyken noch nicht sagen Noch lägen mehrere Optionen auf dem Tisch und würden abgewägt. Geht der LSBG tatsächlich „zurück auf Anfang“ bedeutet dies: Bauen unter Vollsperrung. „Die Anlieger der gesperrten Abschnitte würden jederzeit noch zu ihren Grundstücken fahren dürfen“, versichert Teneyken allerdings.

Eine Durchfahrt wäre dann jedenfalls nicht möglich. „Es ist auch nicht gesagt, dass es eine Vollsperrung wird“, sagt Teneyken, „aber den Blockverkehr in der bisherigen Form können wir nicht mehr fortführen.“

Es droht eine erneute Vollsperrung

An anderen Baustellen in Hamburg hätten Gewerbetreibende sogar um Vollsperrungen gebeten, damit die Baustelle vor ihrer Tür schneller beendet ist, so Teneyken, „aber wir wissen auch, dass die Hausbrucher und Ehestorfer da eine ganz eigene Meinung haben.“

Die für den 26. Oktober geplante öffentliche Informationsveranstaltung über den zweiten Bauabschnitt fällt aus. Zum einen wegen Corona, zum anderen, weil es noch keine Informationen gibt.