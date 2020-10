Hamburg. Bis um 2 Uhr wurde noch gewerkelt, erst um 7 Uhr wurden die letzten Arbeiten abgeschlossen: Dann konnte am Donnerstagmorgen die neue Edeka-Filiale im Harburger Marktkauf-Center offiziell eröffnet werden. Das „E-Center“ – so nennt Edeka die eigenen Märkte ab einer gewissen Größe, um sie von kleineren Filialen abzugrenzen – ersetzt damit den ehemals namensgebenden Marktkauf. Bereits seit 2017 wandelt der Edeka-Konzern Standorte seiner Tochterfirma Marktkauf um.

„Wir haben festgestellt, dass wir sehr viel Leerfläche hatten“, sagt Tadeusz Chmielewski, der seit Ende 2019 in Harburg als Marktleiter tätig ist. Um den Markt effizienter zu gestalten, wurde er in den vergangen dreieinhalb Wochen umgebaut, modernisiert – und verkleinert: von 6800 auf rund 3500 Quadratmeter. Die nun umbenannte Edeka-Filiale befindet sich nur noch im Erdgeschoss. Personal und Team sind geblieben, auch der Name des Gebäudes ist unverändert: Das gesamte Kaufhaus heißt weiter „Marktkauf-Center“.

"E-Center" Harburg: Delikatessen rein, Elektrogeräte raus

In der modernisierten Edeka-Filiale liegt der Fokus auf Bioprodukten. „Das war uns sehr wichtig, weil auch der Kunde immer mehr auf Nachhaltigkeit setzt“, sagt Filialleiter Tadeusz Chmielewski. Besonders ausgebaut wurde die Obst- und Gemüseabteilung, die sich direkt im Eingangsbereich befindet. Ebenfalls bewusst nach vorne platziert wurden laut Chmielewski Produkte, die nicht in den Bereich Lebensmittel fallen.

Dazu gehören Textilien und Küchenware, aber auch Fahrradzubehör, Reinigungsmittel und Spielzeug. Diese „Non Food“-Artikel bietet Edeka in Harburg auf etwa 500 Quadratmetern an. Einige Elektrogeräte sind hingegen aus dem Sortiment verschwunden: „Wir verkaufen heute keine Fernseher und Fahrräder mehr, ansonsten haben wir die Warengruppen erhalten“, sagt der Marktleiter.

Edeka-Geschäftsführer Tadeusz Chmielewski ist seit Dezember 2019 am Standort in Harburg tätig.

Foto: Kaja Weber / HA

Um neue Zielgruppen in Harburg anzusprechen, hat Edeka orientalisches Gebäck und eine Antipasti-Bar ins Sortiment aufgenommen. Früher gab es im Marktkauf schon türkische, polnische und russische Lebensmittel. Die Spezialitätenabteilung wurde nun um balkanische und indische Produkte erweitert.

Die umgebaute Molkereiabteilung befindet sich dort, wo noch vor ein paar Woche eine Rollsteige ins Untergeschoss führte. Das Kühlungssystem wurde erneuert, um den Energieverbrauch zu senken, außerdem wurde die Beleuchtung im ganzen Markt auf LEDs umgestellt. Das verändert die Optik auf der gesamten Verkaufsfläche: „Es war vorher ein sehr dunkler Markt“, sagt Marktleiter Chmielewski.

Etiketten im Harburger Edeka werden durch LCD-Displays ersetzt

Zur Filialeröffnung konnten aber noch nicht alle geplanten Neuerungen umgesetzt werden: An den Regalen sollen im November beispielsweise noch LCD-Displays angebracht werden. „Das ersetzt den gesamten Papierdruck“, sagt Marktleiter Chmielewski. Ein Vorteil der Umstellung: „Wir haben noch mehr Zeit, uns um die Regalpflege zu kümmern, weil wir nicht mehr ständig die Etiketten wechseln müssen.“

Auch die Möglichkeit des elektronischen „Scan und Go“ soll künftig implementiert werden: Das bedeutet, dass Kunden ihre Waren direkt am Regal selbst einscannen und mobil bezahlen können. Dafür ist aber die Installation einer entsprechenden App auf dem Smartphone notwendig.

Umbau im Marktkauf-Center betrifft auch andere Geschäfte

Seit Donnerstag gibt es im Martkauf-Center Harburg auch eine Antipasti-Theke.

Foto: Kaja Weber / HA

Auch im restlichen Marktkauf-Center gab es Modernisierungsarbeiten: An der Außenfassade kam eine neue Glasfront hinzu, im Centerbereich wurden neue Bildschirme installiert. Neben dem Eingang wurde am Mittwoch außerdem eine Station der Firma „Kurts Toolbox“ aufgebaut. „Kurts“ verleiht Profi-Werkzeuge wie Schleifmaschinen oder Bohrer. Über eine entsprechende App kann der Kunde die Werkzeuge auswählen und dann rund um die Uhr vor Ort an der Station am Marktkauf-Center abholen. Nach der Nutzung werden sie wieder dorthin zurückgebracht, die Rechnung kommt per Mail.

Die Umwandlung von Marktkauf zum „E-Center“ ist im Haus der größte Umbau der vergangenen zehn Jahren, sagt Center-Managerin Valbone Scharfenberg. Dadurch ziehen die Bäckerei von Allwörden und der Asia-Bistro Thai Box im Erdgeschoss um. Im Dezember will der Bäcker wieder eröffnen, Thai Box vergrößert sich und wird im November auf neuer Fläche Gäste bewirten. Das nun leerstehende Untergeschoss nutzt Edeka aktuell als Lager. Derzeit wird laut Centermanagerin Scharfenberg mit einem neuen Mieter über eine Nutzung des Bereichs ab Anfang 2021 gesprochen.