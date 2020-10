Gemeinsam für mehr Klimaschutz

Winsen. Der Landkreis Harburg und die Landwirtschaft schmieden gemeinsam eine Klimaallianz. „Wir wollen die Treibhausgas-Emissionen in landwirtschaftlichen Betrieben signifikant senken“, betont Kreisrat Josef Nießen. Eine Informationsveranstaltung für Vertreter der Landwirtschaft gab nun den Startschuss für die Klimaallianz, als nächstes folgen Beratungen auf den Höfen. Dort finden betriebsindividuelle Klimabilanzierungen statt. Dabei geht es aber nicht nur um eine Bestandsaufnahme, die Landwirtinnen und Landwirte erhalten auch konkrete Tipps, wo Einsparungen möglich sind.

Klimaschutz spielt im Landkreis Harburg schon seit langem eine große Rolle. Nicht umsonst ist der Landkreis als Europäische Energie- und Klimaschutzkommune ausgezeichnet. Bisher standen bei allen Bemühungen um mehr Klimaschutz die privaten Haushalte und die Betriebe im Mittelpunkt. Nun werden zusätzlich Land- und Forstwirtschaft in den Fokus genommen. Dabei geht es darum, Maßnahmen mit Augenmaß und in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren umzusetzen.

Ziel der Klimaallianz sei es, die Betriebe dabei zu unterstützen, Einsparpotenziale zu heben. „Klimaveränderungen werden uns weiter begleiten“, sagt Kreislandwirt Willy Isermann. Mit der Beratung sei man auf einem guten Weg. Bei der Klimaallianz übernimmt der Landkreis die Kosten für eine erste Beratung einzelner Betriebe in Höhe von 290 Euro plus Mehrwertsteuer, damit sie ihre Betriebsabläufe anpassen und die Emission von Treibhausgasen reduzieren können. So werden Akzente für eine klimaschonendere Landwirtschaft gesetzt. Die Berater kommen von Landwirtschaftskammer, Maschinenringen und Beratungsringen, sie sind also mit den Betrieben vertraut.

Auch die Forstwirtschaft war von Anfang an mit im Boot

Eine ähnliche Initiative gibt es bereits im Landkreis Oldenburg. Der Unterschied: Im Landkreis Harburg sind von Anfang an nicht nur die Landwirte dabei, sondern auch die Forstwirtschaft. Der Ansatz bezieht neben der Landwirtschaftskammer auch Landvolk und Landfrauen sowie sämtliche Branchenvertreter ein. Das alles sind wichtige Schritte auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität, die Deutschland und Europa bis 2050 erreichen wollen, der Landkreis Harburg bereits bis 2040.

Die Einsparpotenziale sind groß. Während im Bundesgebiet 13 Prozent der Treibhausgas-Emissionen auf die Landwirtschaft entfallen, sind es niedersachsenweit sogar 27 Prozent. Als Verursacher für die weiter ansteigenden Temperaturen auf der Erde gelten in der Agrarwirtschaft vor allem Methan und Lachgas. Methan gelangt beispielsweise über die Verdauung von Kühen in die Atmosphäre, Lachgas entweicht beim Düngen aus den Böden.

50 Tonnen an Treibhausgas-Emissionen pro Betrieb und Jahr einsparen

Die Landwirtschaft ist vom Klimawandel besonders stark betroffen. So muss sie sich zum Beispiel bei der Auswahl der anzubauenden Früchte auf größere Risiken durch längere Trockenperioden und häufigere Starkregenfälle einstellen. Andererseits bietet die längere Vegetationsdauer auch die Möglichkeit, wärmeliebende Pflanzen anzubauen.

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer lassen sich durch die Klimaschutzberatungen im Durchschnitt 50 Tonnen an Treibhausgas-Emissionen pro Betrieb und Jahr einsparen lassen. Dafür müssten 500 Bürger ihren Stromverbrauch um jährlich 20 Prozent senken. Weitere Informationen, gerade für interessierte Landwirte, gibt es auf www.energiewegweiser.de/klimaallianz.