Landkreis Harburg. Die Corona-Pandemie wirkt sich jetzt auf Schulpraktika aus. Die Firmen sind aufgrund der wirtschaftlichen Lage, zahlreicher Mitarbeiter im Homeoffice und Sorgen, dass Praktikanten das Virus in die Unternehmen bringen könnten, besonders vorsichtig. Es kommt zu Absagen von Praktikumsplätzen. Davon sind auch Schulen im Landkreis Harburg betroffen, wie eine Umfrage des Abendblatts ergab. So verzichtet das Luhe-Gymnasium in Winsen auf sämtliche Praktika. Grundsätzlich können die Schulen selbst über ihr Vorgehen entscheiden. „Es gibt kein generelles Verbot“, sagt Bianca Trogisch, die Sprecherin der Niedersächsischen Landesschulbehörde.

„Die Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen“, sagt Michael Hagedorn, der Leiter des Luhe-Gymnasiums. Aber als bis September ein Viertel der Plätze für die 90 Schüler in der 11. Klasse abgesagt wurde, sollte rasch für alle eine klare Linie gesorgt werden. Statt der dreiwöchigen Praktika vom 26. Oktober an wird es nun Unterricht geben – unterbrochen von drei Aktionstagen, die von der Berufsorientierungsbeauftragten der Schule und der Fachgruppe Politik-Wirtschaft als Planspiel organisiert werden. „Wir können ohnehin nicht gleichzeitig Unterricht geben und dazu Schüler bei den Firmen außerhalb betreuen“, erklärt Hagedorn.

Zumal das Land die Schule für die entsprechenden Hygienekonzepte der Firmen, die mit denen der Schulen kompatibel sein sollen, in die Verantwortung nehme. „Der Unterricht ist dabei keine verschenkte Zeit“, argumentiert der Oberstudiendirektor. „Nach dem Lockdown gibt es einiges aufzuarbeiten.“

Schüler ohne Praktikums-Platz müssen im Homeoffice ein Firmenporträt anfertigen

Am Gymnasium Hittfeld haben zwar auch 30 Prozent der 126 Schüler aus den 11. Klassen nun keinen Praktikumsplatz mehr für den Herbst. Aber Schulleiter Frank Patyna hält für die Mehrheit an den Einblicken in das Berufsleben fest. Die Schüler ohne Platz erhalten die Aufgabe, im Homeoffice ein Firmenporträt anzufertigen, das sich mit der jeweiligen Geschichte, den Produkten, der lokalen, regionalen und globalen Einbindung bis hin zu den Strukturhilfen in der Corona-Krise befasst.

Mindestens einmal in der Woche sind Arbeitstreffen in der Schule vorgesehen, bei denen Lehrer und eine Berufsberater unterstützen sollen. Mitte November, wenn auch die Praktika enden, müssen die Ergebnisse wie die Praktikaberichte fristgerecht zur Bewertung abgegeben werden. „So wollen wir für alle eine Berufsorientierung bieten“, sagt der Oberstudiendirektor. „Sie wird an unserer Schule insgesamt großgeschrieben.“

Ein wenig mehr Glück in der Krise haben das Gymnasium Winsen und das Gymnasium am Kattenberge in Buchholz. Beide Schulen haben die Praktika erst für den Februar vorgesehen. „Die Entwicklung ist zwar nicht absehbar, aber bislang gibt es so gut wie keine Absagen“, sagt Jens Peter, der Oberstudiendirektor des Gymnasiums Winsen, für seine 11. Klassen. In Buchholz verweist Margrit Wendt, die stellvertretenden Schulleiterin, darauf, dass sich die Schüler bewerben müssten. „Es gibt Betriebe, die niemand nehmen aber auch andere, die uns signalisieren, wir kriegen das hin“, sagt die Studiendirektorin.

„Die Berufs-Orientierung ist verpflichtend“

Am Kattenberge besuchen derzeit knapp 200 Schüler die 11. Klassen. Die Schule hat über ihr Konzept zur Berufsorientierung Kontakte zu Firmen aufgebaut. Jetzt soll eine Kooperation mit der Wirtschaftsrunde in der Stadt folgen. „Wir wollen offne Praktikumsstellen in einer Art Börse anbieten“, sagt Wendt. „Das ist in Arbeit.“

„Die Firmen behalten sich vor, kurzfristig ja oder nein zu den Praktika zu sagen“, sagt Thomas Degen, der Leiter der BBS in Winsen, der größten Schule im Landkreis. Für die Berufsfachschulklassen, die nach der 10. Klasse in Winsen beginnen, sind in dem einen Jahr Vollzeitschule vier Wochen in einem Betrieb vorgesehen. „Wenn dann alles passt, kann die Zeit als erstes Ausbildungsjahr anerkannt werden“, sagt Degen. Für diese Ausbildung ist der Firmenbesuch somit zwingend. Immerhin: Bis auf Einzelfälle hat der Oberstudiendirektor alle 160 Schüler der Fachoberschule an der BBS untergebracht. Die Ausbildung besteht aus je zwei Tagen Schule und drei Tagen im Unternehmen.

Für die Landesschulbehörde gehören die Schul-Praktika zu den „Modulen für die Berufsorientierung“, wie Sprecherin Trogisch sagt. Sie können zwar durch andere Aktionen ausgeglichen werden (siehe Infokasten). „Die Berufs-Orientierung ist aber verpflichtend.“

Die IHK in Lüneburg macht den Schülern Mut. „Wir sehen noch immer eine hohe Bereitschaft der Firmen, Praktika anzubieten, sofern die Hygiene-Vorschriften eingehalten werden“, sagt Nele Uhl, die bei der Kammer Unternehmen berät, die mit Schulen zusammen arbeiten wollen. „Die Jugendlichen sollten sich trauen, nach Plätzen zu fragen.“

Tipps für Schulen

Wenn Praktika nicht oder nicht für alle Schüler angeboten werden können, können Schulen etwa mit der Agentur für Arbeit oder Bildungsträgern innerschulische Alternativen bieten. Das schlägt die Landesschulbehörde vor.

Möglich sind: Die individuellen und berufsbezogenen Kompetenzen zu ermitteln oder das Interesse an einem Studium zu testen. Projekttage/-wochen zur Berufsorientierung für Klassen oder Gruppen zu organisieren. Dazu können Vertreter von Firmen oder Verbänden zu Gesprächen in die Schulen eingeladen werden.

Weitere Alternativen sind virtuelle Betriebsführungen und Veranstaltungen mit BBS, die die jeweiligen Ausbildungsberufe möglichst mit Praxisbezug vorstellen. rz