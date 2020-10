Lüneburg. 30 Jahre Tag der Deutschen Einheit, das ist auch 30 Jahre Partnerschaftslauf zwischen Köthen (Sachsen-Anhalt) und der Hansestadt Lüneburg. Auch, wenn der diesjährige Lauf coronabedingt ausfallen musste, so ließen es sich ehemalige und heutige Aktive nicht nehmen, sich um 10.55 Uhr auf dem Lüneburger Marktplatz zu treffen. – genauso wie beim allerersten Partnerschaftslaufgruppe am 3. Oktober 1990.

Allerdings: Laufschuhe und Trikots blieben dieses Jahr ebenso zu Hause wie Staffelstab und Grußbotschaften. Im Gepäck nach der Anreise per Auto hatte die Gruppe dafür dieses Mal reichlich Zeit zum Klönen, schöne Erinnerungen und das Gefühl mit dem Lauf ein besonderes Stück Zeitgeschichte mitgestaltet zu haben. Bürgermeisterin Christel John begrüßte die Gruppe aus Köthen, gemeinsam mit Sportlern aus Lüneburg, als offizielle Vertreterin der Hansestadt: „Bewundernswert, dass es diese Aktion schon so lange gibt“, sagte sie.

Georg Grohmann hat Deutschlands längsten und ältesten Partnerstädtelauf initiiert. Auch zum 30. Tag der Deutschen Einheit besuchte er Lüneburg – hier mit Zeitungsausschnitten von 1990 aus Köthen und Lüneburg.

Foto: Stadt Lüneburg

Georg Grohmann aus Köthen ist derjenige, der diese deutsch-deutsche Partnerschaftsaktion ins Laufen brachte. Zu seinem allerersten Besuch in Lüneburg sei er einfach mal rübergefahren und habe durch den Sport Menschen mit derselben Wellenlänge getroffen. Der erste Lauf in die Hansestadt war dann schnell organisiert, die Köthener von Köthen aus, die Lüneburger kamen ab Uelzen mit. Eine Fortsetzung war erst gar nicht geplant – doch es kam anders.

„Den Lauf soll es gern noch ein paar Jahre geben“

Mal mit mehr, mal mit weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Gruppe war nie fest gefügt, sondern hat sich, gerade zuletzt, öfter recht frei zusammengefunden. Grohmanns Hoffnung: „Den Lauf soll es gern noch ein paar Jahre geben.“ Auch wenn er, Mitte 70, derzeit aus Altersgründen einen Nachfolger suche.

Einer, der von Lüneburger Seite auf jeden Fall auch beim nächsten Mal mit dabei sein will, ist Hartwig Allmer, selbst schon viele Jahre mitgelaufen. Warum er das macht? „Es ist das Gesamtpaket, das Laufen über Nacht, mehrere Staffeln, eine große Herausforderung und etwas, das man sonst nicht macht“, sagt er.

Der Besuch aus Köthen war nicht der erste in diesem Jahr. Im Oktober hatte Oberbürgermeister Mädge eine Seniorengruppe aus der Stadt in Sachsen-Anhalt im Rathaus empfangen. Im November steht ein Gegenbesuch an. Und weitere Pläne für die nächsten sportlichen Aktivitäten mit und zwischen den beiden befreundeten Städten werden auch bereits geschmiedet – Läuft!