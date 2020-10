Jesteburg. Mit dem Museumssonntag „Kunst geht durch den Magen“ leitet die Kunststätte Bossard zum Erntedankfest am Sonntag, 4. Oktober, die Herbstsaison ein. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm zum Thema Selbstversorgung, regionale Lebensmittel und Kunst.

Vor allem Selbstversorgung aus dem Garten war ein wichtiger Aspekt des Lebensalltags von Johann und Jutta Bos-sard. Nutzgarten, Obstgarten und Ackerfläche des drei Hektar großen Geländes, das Johann Bossard 1911 erwarb, waren lebenswichtig für das Künstlerehepaar. Dieses Thema greift das Museumsteam am Museumssonntag auf und zeigt in Gartenführungen und Familienführungen durch die Kunststätte, wie Garten und Kunst bei Bossard eine Symbiose eingehen.

Komplettiert wird das Angebot mit zwei Heilkräuterwanderungen durch die Kunststätte. Heilpraktikerin und Kräuterexpertin Renate Sellmann aus Neu Wulmstorf erzählt mehr zur Bestimmung von Kräutern, der Verarbeitung und ihrer Wirkung im Essen.

Imkerinnen bringen Honig der Kunststätten-Bienen

Der Genuss kommt am Museumssonntag nicht zu kurz. Leckereien aus dem museumseigenen Café im Hof und von Marktständen regionaler Hersteller verführen zum Probieren. Vor der Kulisse des Kunsttempels bauen die Imkerinnen vom Lohof einen Stand auf und bringen Honig von den Bienen der Kunststätte mit.

Ebenfalls dabei ist die kleine Manufaktur Heidecuisine aus Bispingen mit Delikatessen aus der Heideblüte und von der Heidschnucke. Die passende Tischkultur in Form von Keramik stellt Töpferin Friederike Karsten aus. Wie immer beim Museumssonntag an der Kunststätte kommt die Kreativität nicht zu kurz. Im Klostergarten wird die Kunst der Porzellanmalerei vorgestellt und ausprobiert.

Ute Ina Kroll lädt zur Antiquitätensprechstunde in die Kunststätte ein.

Foto: Kunststätte Bossard

Das Programm im Überblick: 11.30 Uhr Gartenführung, 12.30 Uhr Familienführung durch die Kunststätte, 13 Uhr Kräuterwanderung durch die Kunststätte, 14 Uhr Kurzvortrag Ernährung an der Kunststätte, 14.30 Uhr Gartenführung, 15 Uhr Kurzvortrag: Ernährung an der Kunststätte, 16 Uhr Familienführung durch die Kunststätte, 11 bis 17 Uhr Familienkreativangebot: Porzellanmalerei.

Kunsthistorikerin bewertet Kleinkunstobjekte

Altes, Liebgewonnenes, besondere Stücke mit Vergangenheit: Kunsthistorikerin Ute Ina Kroll bewertet am Museumssonntag Kleinkunstobjekte im Rahmen der Antiquitätensprechstunde an der Kunststätte. In einer offenen Gesprächsrunde von 14 bis 15.30 Uhr schätzt sie die Ausführung und Qualität ein und vermittelt allgemeine Kenntnisse in den Bereichen Porzellan, Glas, Silber oder Bronze. Außerdem gibt sie eine preisliche Einschätzung. Nicht begutachtet werden Gemälde und Grafiken. Eine Anmeldung mit Benennung der Objekte ist dafür erforderlich. Telefon: 04183/5112, E-Mail: info@bossard.de. Pro Person können bis zu drei Objekte mitgebracht werden. Kosten pro Teilnehmer: 12 Euro.

Der Museumssonntag beginnt um 11 Uhr und klingt um 18 Uhr aus. Es gilt der reguläre Museumseintritt, Kinder zahlen nichts, die Führungen sind kostenlos. Eine Anmeldung zu den Führungen ist erforderlich. Es gelten die Corona-Hygieneregeln.