Altes Land

Elbfischer-Bistro, direkt am Elbdeich: frische Stintgerichte noch bis Ostern, danach Aale kross gebraten. Die warme Küche von Elbfischer Lothar Buckow und seiner Frau Rita bietet von Mi bis So (10 bis 18 Uhr) viel Selbstgefangenes zum Mitnehmen (AH, GS, EC).

Tipp: Stint knusprig gebraten mit Specksalat oder Bratkartoffeln, 16,90 Euro, www.elbfischer-buckow.de, 04162/942 710.

Buchholz/Bendestorf

Meinsbur Boutique Hotel in Bendestorf Das hoteleigene Restaurant Buur wird zum Drive In. Nach telefonischer Bestellung können Sie von 16 bis 19 Uhr vorfahren. Ostern bereits zur Mittagszeit und mit Rinderfilet und Spargel als Extra-Angebot (AH, GS).



Das Meinsbur-Team: Küchenchef Christopher Leichsenring mit Amelie Polter und Niels Battenfeld

Foto: Marco Dartsch / HA

Tipp: Wagyu-, Veggie- oder Pulled Pork-Burger mit Süßkartoffel-Pommes, Krautsalat oder Cole Slaw, 15 Euro, www.meinsbur.de,Telefon 04183/77 990.

Buxtehude

Café PomPom Osterfrühstück? Jetzt erst recht! Ausliefern oder abholen (9 bis 12 Uhr). (AH, LS, GS, EC).



Anna Dwenger vorm Buxtehuder Café PomPom.

Foto: Marco Dartsch / HA

Tipp: Bauernbrot mit Kräuterfrischkäse, Babyleaf-Salat und Senfdressing, dazu Avocado, Granatapfelkerne, Tomaten und ein pochiertes Bioei, 10,90 Euro, Café PomPom bei Facebook und Instagram, Telefon 04161-865 3093.

Harburg

Backhaus Wedemann am Großmoorbogen und Veritaskai. Die ersten Erdbeerschnitten „to go“ sind da, zahlreiche Torten und viel Ostergebäck. Mittags von 11.30 bis 14 Uhr werden die Kunden mit warmen Gerichten versorgt, ohne Vorbestellung, solange der Vorrat reicht. Dazu frische Salate und Pizzas (AH, GS, EC).

Tipp: Rundstück warm – Schweinebraten im Brötchen oder mit Bratkartoffeln, 4,70 Euro, www.frischgebacken.de, Telefon 040/32 87 080.

Hollenstedt

Wilkenshoff in Ochtmannsbruch, Biobäuerin Ulrike Cohrs packt Bauernschmaus-Kisten mit Spezialitäten ihres Hofes wie frisches Gemüse, Eingekochtes und Wurstwaren im Glas von eigenen Schweinen, dazu verschiedene Kuchen. Abholung nach Bestellung Do 10 bis 15 Uhr (AH, GS, EC).

Tipp: Bauernschmaus-Kiste mit Spezialitäten vom Wilkenshoff, 20 Euro, www.wilkenshoff.de, 04165/218 63 24.

Lüneburg

India Haus Imtiaz Ahmad hat seit 20 Jahren sein indisches Restaurant in der Altstadt. Geliefert wird bis 21 Uhr, Abholer erhalten ab 11.30 Uhr 10 Prozent Rabatt (AH, LH, GS, EC).

Tipp: Mariniertes Hühnchenfleisch in Joghurt-Sahnesoße, gegrillt mit Knoblauch und Pfeffer, dazu Basmatireis und Brot, 13,90 Euro, www.india-haus-luneburg.com, Telefon 04131/400 323.

Lüneburger Heide

Landgasthof Zur Eiche in Ollsen.

Immer optimistisch: Eichen-Wirtin Claudia Albers.

Foto: Marco Dartsch / HA

Wie guter Service in schlechten Zeiten geht, zeigen Claudia Albers und ihr Team. Sie beliefern die Umgebung (täglich 10 bis 16 Uhr) mit Speisen in Vakuumbeuteln fürs heimische Heißwasserbad. Zu Ostern sogar mit Frühstück und Menü außer Haus(AH, LS, EC).

Tipp: Königsberger Klopse mit Kapernsoße, 8 Euro, Landgasthof Zur Eiche bei Facebook und Instagram, Telefon 04184/88 300.

Rosengarten

Café Einfach Rosa in Ehestorf. Serpil Bernhardt bietet zum Fest drei Tortensorten plus Kaffeespezialitäten auf Vorbestellung für Sonntag und Montag. Abholung 12 bis 15 Uhr (AH, GS, EC).

Tipp: New York Cheesecake mit weißer Schokolade und Himbeerpüree, Stück 3,60 Euro, www.einfachrosa.de, Telefon 040/819 816 36.

SEEVETAL

Restaurant Mylos in Hittfeld. Familie Dimitrakis liefert am Osterfest von 12 bis 20.30 Uhr die volle Karte bis an Ihre Haustür. Mindestbestellwert 25 Euro. Oder Sie kommen direkt zur Hittfelder Mühle (AH, LS, GS, EC).

Tipp: Lammfilet in Schafskäse-Sahnesoße mit Brokkoli, Salat und Kartoffeln nach Wahl, 17,80 Euro, www.restaurant-mylos.de, Telefon 04105/13 999 84

Süderelbe

Metzger Lesser in Hausbruch. Fleisch und Wurstwaren stammen aus eigener Herstellung.

Tipp: Kohlrabieintopf mit Kasseler und Kartoffeln, 5,40 Euro, www.metzger-lesser.de, Telefon 040/796 23 08.

Marco Dartsch berichtet seit fast 30 Jahren über die Gastroszene südlich der Elbe. In Ehestorf betreibt er die Eventküche Erlebniskochen HAUS und veröffentlicht das kulinarische Nachschlagewerk „Prost Mahlzeit – Köstliches von der Elbe bis in die Heide“. Die neue Ausgabe 2020 ist gerade erschienen und online erhältlich: www.prost-mahlzeit.de.

Symbole für Außer-Haus-Verkauf (AH), Lieferservice (LS), Geschenkgutscheine (GS), bargeldlose Bezahlung (EC).