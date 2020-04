Altes Land

Hollerner Hof, Hollern-Twielenfleth

Jetzt schon an Ostern denken! Robert Seir bereitet in Hollern-Twielenfleth auf Vorbestellung Ihren Festtagsbraten mit Lamm oder Rind zu und liefert gegen geringe Gebühr bis nach Stade. (AH, LS, GS, EC) Täglich außer Mo bis Mi ab 16.30 Uhr, So ab 11.30 Uhr. Tipp: Hollerner Hof Burger mit Pommes frites und Curry-Mayonnaise, 9,50 Euro.

www.hollerner-hof.de, Telefon 04141-71 88

BUCHHOLZ

Köz Sultan Kebap

Auf Drängen hungriger Stammgäste hat Familie Oktay zum Außer-Haus-Geschäft wiedereröffnet und bestückt ihren Holzkohlegrill mit türkischen Spezialitäten. Die kann man von 12 bis 20 Uhr mitnehmen oder sich ab 12 Euro liefern lassen. (AH, LS, GS, EC) Tipp: Grillteller mit Koteletts vom Lamm und Hähnchen sowie Spieße vom Kalb und Hähnchen, dazu Reis oder Pommes, Salat und Brot, 14,90 Euro.

Facebook oder Telefon 04181-356 72

BUXTEHUDE/APENSEN

Abthaus in Buxtehude

Christian Kutz-Kromnow kocht im Abthaus, dem zweitältesten Gebäude in Buxtehude

Foto: Marco Dartsch / HA

Das Abthaus von 1399 hat schon so manche Krise überstanden. Die aktuelle bringt Christian Kutz-Kromnow zum Kochen und seine Gäste zum Mitnehmen. Die freuen sich über feine Abt-Hausmannskost nach Vorbestellung täglich von 18 bis 20 Uhr (AH, GS, EC). Tipp: Wiener Kalbsschnitzel mit Bratkartoffeln und Salat, 20 Euro

www.abthaus.de, Telefon 04161-55 40 77

HARBURG

Silo16 im Binnenhafen

Der Ferrario unter den Köchen heißt Renzo. Mit dem Namen geschieht die Auslieferung (16 bis 20.30 Uhr bis 5 km) natürlich noch schneller. Gleichwohl: Mit Fast Food hat seine italienische Küche nichts zu tun. Abholung geht auch (AH, LS, GS, EC). Tipp: Tagliatelle mit Piopini-Pilzen und Rinderfilet-Spitzen, 16 Euro.

www.silo16.com, Telefon 040-415 414 94

JESTEBURG / HANSTEDT

Kooperative Küche

Michael Thal betreibt von Jesteburg aus seinen Cateringservice Abthaus.

Foto: Marco Dartsch / HA

In der Nordheide kooperieren die beiden Cateringprofis Michael Thal und Jorma Klünder. Ihre Speisen füllen sie gekühlt in Vakuumbeutel, die sich problemlos zu Hause erhitzen lassen. Lieferung oder Abholung möglich (AH, LS, EC). Zeiten bitte erfragen. Tipp: Königsberger Klopse (450g) vom Kalb mit Kapernsoße, 8 Euro.

www.michaelthal.de, Telefon 0157-33 85 77 64

LÜNEBURG

Das Isermann Buffet, Kirchgellersen

swCatering-Metzger Daniel Henrich eröffnet am Montag die Spargelsaison mit frischer Ware vom Spargelhof Biermann. Sie können Gerichte und Produkte seiner Fleischerei abholen oder sich im Umkreis von 15 km kostenfrei anliefern lassen (AH, LS, GS). Tipp: Hausmacher Schinkenspeck mit Stangenspargel, Hollandaise und Kartoffeln, 9,90 Euro. www.isermann-buffet.de,

Telefon 04135 /252

Das Isermann-Buffet: Landwirt Klaus Meyn zeigt Fleischermeister Daniel Henrich seine Angus-Rinder.

Foto: Marco Dartsch / HA

LÜNEBURGER HEIDE

Gasthof Vossbur, Tangendorf

Bei Familie Niehoff gehören Galloway-Rinder als Braten, Gulasch oder Burger zu den Spezialitäten à la carte. Ab Ostern auch mit frischem Spargel – ausgeliefert oder abgeholt von 15 bis 21 Uhr. Bitte vorher telefonisch avisieren (AH, LS, GS, EC). Tipp: Galloway-Burger (180g) mit Heidepommes und Knobi-Dip, 15,30 Euro

www.vossbur.de,

Telefon 04173/513600

ROSENGARTEN

Eiscafé & Bistro Nadja, Nenndorf

Sobald die Tage wärmer werden, stehen die Gäste wieder für fast 20 Eissorten Schlange. Aktuell reichen Nadja Kuzmenkov und ihr Team nach telefonischer Vorbestellung täglich (11 bis 20 Uhr) frisch gekochte Italiengerichte durchs Fenster (AH, GS). Tipp: Bandnudeln mit Schweinefiletstreifen, Rucola und Tomaten in Knoblauchöl, 9,50 Euro.

Eiscafé & Bistro Nadja bei Facebook oder Telefon 04108-418 280

SEEVETAL

Bogenküche, Beckedorf

Im Gewerbepark präsentieren Oliver Groß (Inhaber) und Paula Köhlmoos (Köchin) seit fast 2 Jahren frisch gekochte Mittagsgerichte, bodenständig, gesund und weit über Imbissniveau, täglich 11 bis 14 Uhr zum Abholen, außer am Wochenende (AH, EC). Tipp: Knusprig gebackenes Schnitzel mit Bratkartoffeln und Salat, 8 Euro.

www.bogenkueche.de,

Telefon 0175/41 00 777

STADE

Mister Vu

„Wir haben mehr zu tun als vor der Krise“, freut sich Anh Vu. Der Inhaber des Asia-Restaurants liefert die Gerichte persönlich aus und nimmt mittags wie abends Bestellungen entgegen – per Telefon, Mail, WhatsApp und Lieferando (LS, AH, EC). Tipp: Knusperige Ente süß-sauer mit Karotten und Ananas, 12,90 Euro.

www.mister-vu.de, Telefon 04141/787 393

NEU WULMST./SÜDERELBE

Aldag Fleischerei & Bistro, Fischbek

Guten Außer-Haus-Service erkennt man nicht nur am Geschmack, sondern auch an der schlauen Verpackung. Bei Traditionsschlachter Aldag werden Mittagsgerichte in der Styroporschale verschweißt und bleiben heiß. Täglich 11 bis 15 Uhr (Sa 13 Uhr, AH, GS, EC). Tipp: Prager Schinken mit Bayrisch Kraut, Bratensoße, Knödel oder Salzkartoffeln, 6,80 Euro.

www.aldag-fleischwaren.de,

Telefon 040/701 80 73

TOSTEDT / HOLLENSTEDT

Zum Meierhof, Tostedt

In Tostedt hat Gastronom Hermann Behrens einen familiären Lieferdienst organisiert. Der bringt die heißen Speisen ohne Gebühr im Umkreis von 15 km bis an die Haustür des Bestellers. Mittags (11.30 bis 14 Uhr) bereits ab 10 Euro pro Gericht (AH, LS, GS, EC). Tipp: Cordon bleu gefüllt mit Schinken und Käse, dazu Pommes und ein Salat mit Honig-Senfdressing, 15,50 Euro.

www.zum-meierhof.de,

Telefon 04182/284 80

WINSEN / ELBMARSCH

Coopers Restaurant & Bar, Winsen

Am Winsener Bahnhof freuen sich die Gäste normalweise im Sitzen über hausgemachte deutsch-amerikanische Küche. Die kann ab sofort abgeholt oder angeliefert werden, sogar ganz romantisch als „Dinner for 2“ (AH, LS, GS). Tipp: Dinner for 2 mit Bruschetta, 2 Steinofen-Pizzen nach Wahl und einer Flasche Wein, 35 Euro.

www.coopers-winsen.de,

Telefon 04171/69 20 72