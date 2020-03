Hittfeld. Eigentlich lässt sich Megan Brooks nicht so leicht aus der Bahn werfen. Sie ist eine schlagfertige Persönlichkeit, schnell im Kopf und nicht auf den Mund gefallen. Doch als sie durch die schwere Bronzetür des Leibniz-Saals geht und im großen Repräsentationssaal des ehemaligen Leineschlosses Platz nimmt, fehlen auch ihr für ein paar Sekunden die Worte. Doch dann legt die 16-Jährige los. Zwei Minuten hat sie Zeit, um ihr Plädoyer vorzutragen. Es geht um das Thema Strafmündigkeitsalter von Jugendlichen, und um die Frage, ob dieses gesenkt werden sollte. Megan Brooks ist dagegen. Sie hat gute Argumente, und sie weiß, wie man diese mit Überzeugungskraft vorträgt.

Nur knapp das Landes-Finale verpasst

Landtag Hannover, 10. März. Auf dem Podium sitzen vier Schüler. Eine davon ist Megan Brooks. Sie kommt aus Ramelsloh und hat vor ein paar Wochen den Regionalentscheid des Schülerwettbewerbs „Jugend debattiert“ gewonnen. Jetzt kämpft sich gegen die besten Debattanten aus Niedersachsen um den Einzug ins Bundesfinale. Die Zehntklässlerin ist zum ersten Mal beim Schülerwettbewerb dabei. Und sie macht ihre Sache gut. Am Ende fehlen ihr zwei Punkte zum Einzug ins Finale. „Ich fühle mich dennoch als Siegerin“, sagt sie.

Teilnahme am Wettbewerb ist Premiere für die Schule

Für das Gymnasium Hittfeld ist Megans siebter Platz ein großer Erfolg. Schließlich ist die Teilnahme an „Jugend debattiert“ für die Schule aus der Gemeinde Seevetal eine Premiere. Sören Witt, Deutsch- und Lateinlehrer am Gymnasium, war es, der die Schüler zum Debattieren angeregt hat. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit, Schüler in Sachen Meinungsbildung und Demokratieverständnis zu fördern und unter den Jugendlichen eine gesunde Streitkultur zu etablieren. „Es ist wichtig, den Menschen das konstruktive Streiten von klein auf beizubringen“, sagt er. „Die Schüler sollen lernen, Meinungen auszutauschen und über Argumente anderer nachzudenken.“ Aus diesem Grund veranstaltet Witt alle 14 Tage einen Debattierclub an der Schule.

Im Regionalwettbewerb hieß die Siegerin Megan

Darüber hinaus versorgt der Lehrer seine Kollegen im Deutschunterricht mit Material zum Debattieren und veranstaltet einmal im Jahr einen großen Schulwettbewerb „Jugend debattiert“ im Hörsaal der Schule. Dort treten die jeweils besten Debattanten einer jeden Klasse im Zweierteam gegeneinander an. Eine Jury, bestehend aus den Deutschlehrern des Gymnasiums, zeichnet die Schüler mit den besten Argumenten und der größten Überzeugungskraft aus. Drei von ihnen, darunter Megan Brooks, meldete Witt beim Regionalwettbewerb „Jugend debattiert“ in Zeven an. Megan stand auf dem Siegertreppchen ganz oben.

„Die Teilnahme am Wettbewerb ist eine tolle Erfahrung“, sagt die Zehntklässlerin, die nach ihrem Sieg in Zeven an einem dreitägigen Regionalsieger-Seminar teilnehmen durfte. „Dort haben wir gelernt, selbstsicher aufzutreten, Argumente sachlich vorzutragen und mit Überzeugungskraft zu sprechen“, sagt sie. „Das kann ich auch später im Beruf gut gebrauchen.“

Klimaschutz und Tierversuche wären gute Debatten-Themen

Die 16-Jährige weiß schon genau, was sie nach dem Abitur in drei Jahren machen möchte: Medizin studieren und Ärztin werden. Ihren beruflichen Weg hat sie bereits in der siebten Klasse eingeschlagen. Damals begann sie, erste Erfahrungen bei den Schulsanitätern zu sammeln. Inzwischen hat sie die Leitung der Gruppe inne, vermittelt den 15 Schülern in der AG alle Themen rund um die Erste Hilfe und ist da, wenn am Gymnasium ein Schüler verletzt oder in Not ist. Kürzlich absolvierte sie bei der Johanniter-Jugend die Sanitätshelferprüfung, mit der sie künftig auch bei Großveranstaltungen wie Festivals und Turnieren eingesetzt werden darf.

Organspende, Klimaschutz und Tierversuche bewegen die Schülerin

Und so liegt es nahe, dass eines ihrer Herzensthemen, über das sie zu gern einmal mit Gleichaltrigen debattieren würde, ein ethisch-medizinisches ist: Organspende. „Ich würde gern das Plädoyer für die Einführung der Widerspruchslösung halten“, sagt sie. Ein spannendes und wichtiges Thema, wie sie findet. Aber auch die Flüchtlingskrise, der Klimaschutz und das Thema Tierversuche bewegen sie.

Lehrer Sören Witt will noch mehr Schüler für Debatten begeistern

Lehrer Sören Witt hat sich vorgenommen, im kommenden Schuljahr noch viel mehr Schüler für das Debattieren zu begeistern. Dafür will er den schulinternen Wettbewerb zum Happening machen, mit großer Bühne und vor großem Publikum. Er will alle Klassenstufen mit ins Boot holen und fächerübergreifend agieren. Und er will dafür sorgen, dass am Ende alle schlauer aus der Debatte rausgehen als sie reingegangen sind.

Megan geht jetzt erst einmal nach Kanada

Megan selbst wird 2021 allerdings darauf verzichten müssen, ihren Titel beim Regionalwettbewerb zu verteidigen. Sie startet im August Richtung Vancouver Island und wird ein halbes Jahr in Kanada auf die High School gehen. Sie freut sich drauf – auch wenn sie ihre Dalmatinerhündin Ginny vermissen wird. Die übrigens sei Beispiel dafür, wie erfolgreich sie debattieren könne, auch wenn es um private Dinge gehe, sagt sie. „Ich habe zwar ein paar Jahre gebraucht, bis ich meine Eltern von der Anschaffung eines Hundes überzeugen konnte. Aber am Ende habe ich die besseren Argumente gehabt.“