Buchholz. Mundharmonika-Ikone Steve Baker und der mehrfache German-Blues-Award-Gewinner Michael van Merwyk sind nicht nur tolle Instrumentalisten, sondern auch großartige Performer, Sänger und Songschreiber. Seit einigen Jahren treten sie gemeinsam als Duo auf, mit einem facettenreichen Programm, das Eigenkompositionen beider Künstler umfasst. Obwohl unverkennbar im Blues verwurzelt, decken die zwei Musiker ein breites stilistisches Spektrum ab und bewegen sich zwischen den verschiedenen Genres. Sie werden von Martin Röttger am Schlagzeug und Jeff Walker am Bass unterstützt. Beide können Tempo und Takt dirigieren, treten aber auch im richtigen Moment in den Hintergrund.

Der gebürtige Londoner Steve Baker genießt schon lange einen internationalen Ruf als innovativer und stilistisch vielseitiger Pionier an der Mundharmonika, der im Laufe seine Karriere mit einer Vielzahl unterschiedlichster Künstler gearbeitet hat, darunter Tony Sheridan, Chris Jones, Abi Wallenstein oder Dave Goodman. Darüber hinaus spielte er auf verschiedenen Soundtracks für TV und Film.

Mit seinem 2018 erschienenen Soloalbum „Perfect Getaway“ zeigt sich der hoch angesehene Instrumentalist zum ersten Mal als Sänger und präsentiert mit viel Herzblut seine spannenden Eigenkompositionen, die von Americana über Gospel, von Country und Blues bis lässigem Rock ’n’ Roll geprägt werden. Sänger, Gitarrist und Songschreiber Michael van Merwyk gehört zu den angesehensten deutschen Blues- und Rootskünstlern.

Seine Eigenmarke Americana Euro Style wird gleichermaßen von der Fachpresse gelobt und bei internationalen Musikern und Veranstaltern geschätzt. Sein Stil ist unverkennbar: autodidaktisch und emotional. Der über die Jahre mehrfach ausgezeichnete Musiker und Komponist wurde zuletzt 2018 bei den German Blues Awards zum besten Blues-Sänger und besten Blues Gitarristen Deutschlands gekürt.

Mi., 18. März, 20 Uhr, Empore, Breite Straße 10, Buchholz, 21,50 Euro