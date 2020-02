Blueslegende spielt im Marstall

Winsen. Seit 2002 organisieren „Die6“ Konzerte in Winsen. Beim ersten Konzert waren Abi Wallenstein, Henry Heggen und Vince Weber dabei. Und jetzt schaut Abi Wallenstein am 15. Februar mal wieder im Marstall vorbei. Begleitet diesmal von Steve Baker (einer der besten Mundharmonika-Spieler in Europa) und am Schlagzeug Martin Röttger.

Seit mehr als 45 Jahren erobert Abi Wallenstein mit schelmisch jugendhaftem Lachen und warmherziger Ausstrahlung die Herzen der Bluesfans. Als Vaterfigur der Hamburger Blues-Szene schon zu kulthaft anmutender Berühmtheit gelangt, zählt er zu den herausragenden europäischen Bluesgrößen. Sein einmaliges Fingerpicking und zuallererst seine heiser-rauchige Stimme begeistert immer noch seine Fans.

An seiner Seite steht der britische Mundharmonika-Meister Steve Baker. Die Fans lieben seinen innovativen melodischen Stil, der Elemente aus der Blues-Tradition mit Country, Folk, Funk Soul und Jazz verbindet. Er spielt sowohl lyrisch und ruhig als auch rockig und bissig.

Rhythmusgeber Martin Röttger trägt mit seinen mal explosiv-kraftvollen, dann wieder elastisch-weichen Beats wesentlich zur Musik bei. Wie kein anderer versteht er es, Wallensteins eigenwillige Grooves perfekt aufzufangen und meisterlich zu unterstützen. Das Zusammenspiel der drei Musiker führt immer wieder zu grandiosen Momenten, die sich aus der Improvisation ergeben. Der aus dieser Veranstaltung resultierende Überschuss fließt an den Verein „Tschernobyl-Hilfe“.