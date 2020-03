Schneverdingen. Die Hamburger Band Abramowicz spielt bei „Snevern Live“ in Schneverdingen: Am Mittwoch, 18. März, ist sie im Rahmen der Musik-Reihe im M-ONE zu Gast. Im vergangenen Jahr haben die fünf Hamburger ihre Live-Qualitäten schon auf dem Hurricane Festival in Scheeßel unter Beweis gestellt, nun sind sie in persönlicher Kneipenatmosphäre in Schneverdingen zu sehen und zu hören.

Abramowicz überzeugen durch ihren unnachahmlichen Boss-Flair, einnehmende Melodien und eingängige Hooks. Die rauchige Stimme von Frontmann Sören Warkentin erinnert immer wieder an Bruce Springsteen, aber auch an The Gaslight Anthem-Sänger Brian Fallon oder gar die Reibeisenstimme eines Chuck Ragan von den Punkveteranen Hot Water Music.

Neben der klassischen Rock-Instrumentierung wird bei Abramowicz das Piano effektvoll eingesetzt. Das Ergebnis ist wohlklingende Erzählkunst, die sich musikalisch einer gewissen Weite bedient, die Musik mit klassischem Americana-Bezug auszeichnet und sie so gegenüber schlichteren Spielarten des Rock abhebt. Den Abend eröffnen wird der Solomusiker Son Of Polvo. Ein Mann, ein Hut, eine Gitarre. Kolja Wyrowski, der sich Son Of Polvo nennt, braucht schlicht nicht mehr: Seine kraftvolle Stimme füllt den Raum bis in den letzten Winkel aus. Eine beeindruckende One-Man-Show, – noch bevor Abramowicz die Bühne betritt und es um einiges lauter wird.

Tickets sind im Vorverkauf für 15 Euro an allen Vorverkaufsstellen des Kulturvereins und im Internet unter der Adresse unter www.kulturverein-schneverdingen.de erhältlich.

Mi., 18. März, 20 Uhr, M-ONE, Am Markt 1, Schneverdingen, im Rahmen der Reihe „Snevern Live“