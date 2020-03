Tostedt. Eine spannende Inszenierung von Jens Weisser geht am Sonnabend, 14. März, über die Bühne Bunter Vorhang in Tostedt. „Die Geschichte einer Seele“ von Heinrich von Kleist ist eine Reise durch das Leben eines, der nicht sesshaft ist. Nicht in Orten, nicht im Geist und schon gar nicht in jenem, was er sich so innig ersehnt: ein Haus, eine Frau, ein Kind und Freiheit. Die Wünsche klingen bescheiden, doch nichts davon hat Kleist in seinem Leben erreicht, als er 1811, gerade 34 Jahre alt geworden, zuerst seine Herzensfreundin Henriette Vogel und dann sich selbst am Kleinen Wannsee erschießt.

Darsteller Hanns Jörg Krumpholz, ehemaliger Schauspieler am Schauspielhaus Hamburg bringt seinem Publikum diesen Kleist faszinierend nahe.

Heinrich von Kleist selbst hat nie eines seiner Werke auf der Bühne gesehen – ein van Gogh der Dramatik ist er gewesen. In einem seiner naiven Anflüge von Ehrgeiz nahm er Deklamationsunterricht, um seine Dramen überzeugend vorlesen zu können, denn von Theater hatte er nur theoretische Kenntnisse. Dieses und vieles mehr ist in der „Die Geschichte einer Seele“ zu erfahren, die der Schauspieler Hanns Jörg Krumpholz mit großer Präzision umsetzt.

Die von Hermann Beil zusammengestellte Vita aus Briefen an Freunde und Gönner, Kleists Verlobte Wilhelmine und seiner Schwester Ulrike, zeigen den seelischen und geistigen Kampf eines stets Unverstandenen. Größenwahn, Maßlosigkeit, Sehnsucht und eine gewaltige Kraft des Denkens und der Sprache, sind in den Erzählungen und Dramen Kleists zu finden. Doch auch ohne diese Parallelen zu erkennen, ist der Abend von großem Reiz. Denn Hanns Jörg Krumpholz gibt sich dieser Lebensgeschichte mit allen Mitteln der Schauspielkunst hin. Er schreit, flüstert, doziert und versieht Kleists Tiraden über Paris und Würzburg mit sanfter Ironie und beißendem Spott.



Sa., 14. März, 20 Uhr, Bühne Bunter Vorhang, Unter den Linden 39, Tostedt