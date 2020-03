Harburg. Wenn Petra Weinstein durch die Stadt spaziert, schaut sie meist auf die Hausfassaden, speziell auf die vielen Balkone. Es ist selten, dass ihr Blick länger hängen bleibt. Denn an den meisten Loggien herrscht Tristesse. „Was für ein Verschwendung! Ein Balkon kann eine wunderbare Wohnraumerweiterung sein. Selbst wenn es zu kalt ist, um draußen zu sitzen, kann man sich doch durchs Fenster daran erfreuen“, sagt Petra Weinstein.

Sie hat das schon als Kind so empfunden. „Ich bin auf der Etage aufgewachsen. Wir verreisten nie. Die Ferien verbrachten wir überwiegend auf unserem Balkon. Meine Eltern schmückten ihn üppig mit Blumen und ließen sich jedes Jahr eine andere Dekoration einfallen“, erzählt die gebürtige Bielefelderin. Seit langem wohnt sie in Harburg an der Hohen Straße. In einer Wohnung mit Balkon, versteht sich. Den grünen Daumen hat sie von ihren Eltern geerbt, die Kreativität auch. Und als sich die Bitten um freundschaftliche oder nachbarschaftliche Balkon-Hilfe häuften, machte die studierte Textil-Designerin ihre Passion zum Beruf.

Seit mittlerweile 15 Jahren wirkt sie als Balkonberaterin. Kundschaft findet sie in ganz Hamburg, Nachfrage steigend. Denn in Zeiten von Null-Zins, Umwelt-Krise, Terrorangst und Virus-Furcht lockt Balkonien als entspannte und günstige Alternative zur Fernreise. Petra Weinstein ist Ansprechpartnerin für alle, die sich nach einem Mini-Garten in luftiger Höhe sehnen, aber keine Ideen, keine Zeit, keine Kraft oder keine Lust zur Gestaltung haben.

Nach der Bestandsaufnahme werden die Wünsche geäußert

Zum Preis von 59 Euro bietet sie eine etwa 90-minütige Beratung vor Ort. Im Anschluss kann der Kunde entweder selbst tätig werden oder die Fachfrau mit der Ausführung der gemeinsam geschmiedeten Pläne beauftragen. Wer sich wundert, wieso die Inspektion weniger Quadratmeter eineinhalb Stunden braucht, muss nur einen Blick auf Weinsteins Fragebogen werfen. Auf vier Seiten werden Ist-Zustand erfasst – Maße, Ausrichtung, Lichtverhältnisse, Art der Brüstung – und anschließend Wunschziele definiert.

Soll die Atmosphäre eher romantisch verspielt oder asiatisch streng sein? Soll ein Sommerparadies entstehen oder wird winterharte Bepflanzung mit mehrjährigen Stauden gewünscht? Wie wird der Balkon genutzt? Wie viel Zeit kann für die Pflege investiert werden? Und vor allem: Wie viel Geld darf Schaffung und Erhalt der Ruhe-Insel kosten?

Wie breit das Spektrum der Möglichkeiten jenseits klassischer Geranienkästen ist, beweist Weinsteins Fotosammlung realisierter Projekte. Da wuchert üppiger Farben-Mix gen Himmel, dort wächst es Ton in Ton, aber in ganz unterschiedlichen Blütenformen. Hier sprießt eine naturnahe Blumenwiese, anderswo bieten dicht berankte Sichtschutzgitter Verstecke für Stubentiger. Hobbyköche schätzen den eigenen Kräutergarten vor dem Fenster, Exotikliebhaber mögen Urwaldatmosphäre mit sattgrünen Farnwedeln und Bambusliege. Strandfans erfreuen sich an Gräsern, Strandnelken, Sand und maritimen Dekorationen.

Auch Kräuter spielen eine große Rolle

Zu Weinsteins Gesamtkonzepten gehört nämlich nicht nur die Bepflanzung von Kästen, Töpfen, Kübeln oder Kisten. Auch Bodenbelag, Wand- und Brüstungsgestaltung sowie die Möblierung haben erheblichen Einfluss auf die Wirkung des Ensembles. Qualität spielt eine entscheidende Rolle. Das gilt für Pflanzgefäße, die sie vorzugsweise bei einem Händler in Norderstedt besorgt, genauso wie für Erde. „Es sollte niemals Torf dabei sein, dem Umweltschutz zuliebe.“ Pflanzen kauft sie überwiegend bei der Familiengärtnerei Heucke in Moorwerder nahe der Bunthäuser Spitze. „In den großen Gewächshäusern kümmert man sich mit Leidenschaft um die Pflanzen. Und gleich nebenan, bei Frank Sannmann, dem Bruder der Chefin, besorge ich mir Kräuter.“

Kräuter spielen auch eine große Rolle bei Petra Weinsteins neuem Projekt namens „Hochbeet-Hamburg“. Es geht und die Gestaltung von Firmengärten und Dachterrassen mittels eines Modulsystems von Hochbeet-Varianten und Möbeln auf Rollen. Petra Weinsteins Neffe Sven Scott Kirkwood baut die Holzkonstruktionen auf der Basis von Europaletten, sie selbst ist für Beratung und Betreuung vor Ort zuständig.

Im Idealfall übernehmen Firmenmitarbeiter oder Bewohner von Altenheimen Bepflanzung, Pflege selbst. „Die gemeinsame Beschäftigung mit einem Hochbeet fördert die Kommunikation, aktiviert Beweglichkeit und steigert die Lebensfreude“, sagt Petra Weinstein. www.balkon.service.ms, www.hochbeet-hamburg.de oder 040/86681620.

Balkonien

Ein Praxis-Seminar zum saisongerechten Pflanzen, die richtigen Plätze, Pflanzgefäße und Erden, Pflege- und Einkaufstipps gibt Petra Weinstein am Sonnabend, 28. März von 14 bis 17 Uhr in der Lehrküche der Evangelischen Familienbildung Harburg, Hölertwiete 5. Ein selbst bepflanztes Objekt wird mit nach Hause genommen. In der Teilnahmegebühr von 25 Euro sind alle nötigen Materialien und Pflanzen inbegriffen.

Mitzubringen sind Schürze und Handschaufel. Am 17. Mai ist Petra Weinstein beim Kreisseniorentag im Kiekeberg-Museum mit einem Stand vor Ort. Am 6. Juni bietet sie mit „Kräuter- und Gemüsenaschgarten für die Küche“ ein weiteres Seminar im Harburger Familienzentrum an. www.fbs-hamburg.de/harburg/programm.