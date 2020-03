Hittfeld/Buchholz. An Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag erinnern in diesem Jahr Musiker in aller Welt. Nicht nur sein umfangreiches Werk bewundern wir bis heute, sondern vor allem die Tatsache, dass er trotz seiner von Jahr zu Jahr zunehmenden Hörbehinderung bis hin zur Gehörlosigkeit weiter komponierte und mit der 9. Sinfonie eines der berühmtesten Musikstücke aller Zeiten schuf.

Das Orchester Nordheide spielt in dieser Saison ein Werk von Beethoven, das nicht in vorderster Reihe steht, aber deswegen nicht weniger hörenswert ist: das Tripelkonzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester. Es ist das einzige Orchesterwerk Beethovens mit einem Solo-Violoncello. Diesem kommt in allen drei Sätzen eine besondere Funktion zu, da es neue musikalische Themen und Gedanken als Erstes präsentiert. Die freundschaftlich-künstlerische Zusammenarbeit von Jan Baruschke – Violine, Annette Töpel – Klavier und Cem Cetinkaya – Violoncello bildet sich in dem Namen JAC-Trio ab: „JAC“ setzt sich aus den Initialen der drei Vornamen zusammen. „JAC“ steht auch für stilistische Offenheit, so begeistert dieses Klaviertrio mit Musik von der Wiener Klassik bis zu Tangos und Klezmerklängen sein Publikum.

Orchester Nordheide wurde vor mehr als 35 Jahren gegründet

Von Joseph Haydn steht das Divertimento C-Dur (Hob. II 32) auf dem Programm. Mehr als 200 Werke für Kammermusik schrieb Haydn im Laufe seines Lebens. Haydns freundliches, humorvolles Wesens machte ihn nicht nur bei allen beliebt, es spiegelt sich auch in besagtem Divertimento wider.

Im zweiten Teil spielt das Orchester Nordheide Franz Schuberts 4. Sinfonie, die den Beinamen „die Tragische“ trägt. Es wird vermutet, dass Schubert sie unter Einfluss von Beethovens 5. Sinfonie schrieb. Mehr als 30 Jahre später lobte die „Neue Zeitschrift für Musik“, Ausgabe 31/1849, Schubert habe sich mit der „Tragischen“ vom Stile eines Haydns oder Mozarts emanzipiert.

Das Orchester Nordheide wurde vor mehr als 35 Jahren als Kammerorchester Nordheide gegründet. Nachdem sich im Laufe der Zeit ein fester Bläserstamm etabliert hat, wurde das Programm auf die volle Sinfonieorchesterbesetzung zugeschnitten und der Name in Orchester Nordheide geändert. Die Leitung hat seit vielen Jahren Claudia Zülsdorf inne. Das Orchester ist eine Sparte der Musikschule Seevetal und steht interessierten Musikern aus der Region offen.

Orchester Nordheide und JAC-Trio Sonnabend, 14. März, 20 Uhr, Burg Seevetal, Hittfeld, und Sonntag, 15. März, 17 Uhr, Kulturkirche St. Johannis Buchholz, Eintritt 20 Euro, ermäßigt 12 Euro, Vorverkauf Hittfeld: Gemeinde Seevetal, Tel. 0 41 05/55 23 68, Vorverkauf Buchholz: Buchhandlung Slawski, 04181/31100 und Kirchenbüro St. Johannis, 04181/7429