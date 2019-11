Canteleu/Buchholz. Europa hat es nicht einfach in diesen Zeiten. Viele zweifeln. Trennt uns Europäer mehr als uns verbindet? Oder sind wir nicht doch alle gute Nachbarn, Freunde gar? Zeit, das herauszufinden. Am besten bei einem Besuch?

Seit 44 Jahren unterhält die Stadt Buchholz eine Partnerschaft mit Canteleu in der Normandie, direkt an die Großstadt Rouen grenzend. Das Wesen einer Städtepartnerschaft ist es, dass sich die Einwohner gegenseitig kennenlernen und gemeinsam etwas unternehmen. So reiste das Stadtorchester Buchholz mit mehr als 40 Musikerinnen und Musikern jeden Alters Anfang November in die Partnerstadt, um mit dem dortigen Orchester der Musikschule ein Konzert zu geben. Mit von der Partie war auch die Bigband „So What“ der Musikschule Buchholz, die ihrerseits ein Konzert mit der Canteleu-Bigband gab sowie die Abendblatt-Reporterin, selbst Buchholzerin und „glühende Europäerin“.

Die Sprachbarriere spielt keine große Rolle mehr

Bei einem Austausch mit Frankreich ist die Sprachbarriere „so mittel“. Viele Teilnehmer aus Buchholz sprechen Französisch, mehr Franzosen als noch vor 20, 30 Jahren sprechen passabel Englisch. Da gestaltet sich der Austausch mit den anderen Buchholzer Partnerstädten, Wolow in Polen und Järvenpää in Finnland, zumindest sprachlich, schwieriger. Einen unschlagbaren Vorteil hat unsere Reisegruppe: Musik ist die einzige Sprache, die in der ganzen Welt „gesprochen“ und verstanden wird.

Zwei Jahre Vorbereitungszeit gingen dem Treffen in Canteleu voraus. „Wir wurden von der Stadt Buchholz angesprochen, ob wir uns vorstellen könnten, für einen kulturellen Austausch nach Canteleu zu fahren“, sagt Uta Honisch vom Stadtorchester. Die Fremdsprachensekretärin wurde wegen ihrer Französischkenntnisse entsandt, um Kontakte zu knüpfen. Mit einer Delegation fuhr sie nach Canteleu. Dort wurde bei einem Abendessen beschlossen, dass das Stadtorchester das Orchestre de la MMD (Maison de Musique et Danse – die dortige Musikschule) in Canteleu besucht. Aufseiten der Franzosen war es vor allem Hervé Chollois, Leiter des MMD-Orchesters, der eine tragende Rolle spielt. Er stammt aus einem Musikerhaushalt, er und seine zwei Brüder spielen Trompete, Hervé leitet außerdem einen Chor.

„Wir sind dankbar, gemeinsam Europa erleben zu können“

ürgermeisterin Mélanie Boulanger begrüßt jeden Gast aus Buchholz per Handschlag. „Wir sind dankbar, gemeinsam Europa erleben zu können“, betont sie. Auch Annie le Brun, stellvertretende Bürgermeisterin und Beauftragte für Kultur und Städtepartnerschaften, ist dabei. Nach einer Weile haben wir uns wiedererkannt – ich hatte sie 2011 bei einem gemeinsamen Treffen der Partnerstädte in Buchholz kennengelernt.

Während am nächsten Tag beide Orchester und Bigbands gemeinsam proben, habe ich Gelegenheit, ein wenig durch Canteleu zu spazieren. Die Stadt hat 14.500 Einwohner, ist also nicht einmal halb so groß wie Buchholz. Während im Zentrum Hochhäuser dominieren, sind die Randbezirke durch Einfamilienhäuser und ältere Gemäuer geprägt. Direkt dahinter beginnt der Wald. Canteleu liegt im Naturpark Seine-Schleifen.

Canteleu liegt 15 Minuten von Rouen entfernt

An die Städtepartnerschaften erinnern die „Avenue de Buchholz“, die in den „Point Rond de Wolow“, den Wohlau-Kreisel, mündet. Gleich hinter dem Rathaus führt die Hauptstraße steil bergab nach Rouen, nach 15 Minuten ist man in der Altstadt mit ihrer imposanten Kathedrale und der Gedenkkapelle für Jeanne d’Arc, die hier auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sein soll.

Das Herz Canteleus schlägt im Espace Culturel Francois Mitterrand, ein Mehrzwecksaal, geschaffen, um die Jugendlichen von der Straße zu holen. Dort werden an einem Abend „So What“ und die „Canteleu Bigband“ gemeinsam auftreten, am Abend darauf das Stadtorchester und das MMD-Orchester. Das Programm haben die musikalischen Leiter, Thomas Hansen und Florent Gac für die Bigbands und Inka Kruse und Hervé Chollois für die Orchester, im Vorwege abgesprochen,

Jede Gruppe hat für sich die Stücke einstudiert, bei den Proben im Espace Culturel spielen sie nun das erste Mal zusammen. Ein besonderes Erlebnis. „Wir verstehen uns ohne Worte. Wir spielen einfach drauf los. Alles was wir wissen müssen, steht ja in den Noten“, sagt Posaunist Jens Oelgardt über seinen Kollegen Frédéric Frère. Allerdings spricht Jens Oelgardt auch so gut Französisch, dass er die Moderation der Konzerte übernimmt.

Für die Zugaben rücken die Musiker alle näher zusammen

Die beiden Bigbands sitzen, unterteilt in zwei Blöcke, nebeneinander auf der Bühne. Für die Zugaben rücken sie alle näher zusammen. „Das war spontan, wir haben das nicht abgesprochen“, ist aus Reihen von „So What“ hinterher zu hören. Beim Orchesterkonzert sitzen die Musiker von vornherein durcheinander, 80 Mitwirkende spielen Filmmusik wie „Star Wars“ und „Fluch der Karibik“ sowie Kompositionen für Sinfonische Blasorchester. Zum zweiten Konzert ist auch Buchholz’ Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse in Canteleu eingetroffen. Als Bürgermeister war er schon dreimal, als Schüler einmal in der Partnerstadt.

Beide Stadtoberhäupter betonen, wie wichtig der Dialog sei und wie tief die seit 44 Jahren währende Freundschaft geht. Während Melanie Boulanger, seit 2014 im Amt, betont, wie wichtig die Pflege der Partnerschaft sei, berichtet Röhse, dass sich die inhaltlichen Schwerpunkte verlagert haben: „Früher ging es vor allem um das Bilaterale zwischen Frankreich und Deutschland, heute mehr um die europäische Ebene.“

Dreiecksbeziehung zwischen Canteleu, Wolow und Buchholz

So führen Buchholz, Canteleu und Wolow in Polen inzwischen eine echte Dreiecksbeziehung. Zusammen mit Järvenpää in Finnland, das allein mit Buchholz verbandelt ist, richten die vier Städte jährlich reihum ein Volleyballturnier aus. Boulanger sagt: „Die Canteleuer sind stolz auf die Partnerschaft.“

Jan-Henrik Röhse hat die offizielle Einladung zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar in Buchholz überreicht. Er wird in jedem Jahr von einer anderen Organisation der Stadt ausgerichtet – in diesem Jahr von den Städtepartnerschaftsvereinen, auch der Bürgermeister aus Wolow wird erwartet. Außerdem gibt es einen neuen Jugendaustausch der drei Städte. „Im Juli waren sie in Paris, im nächsten Jahr treffen sie sich in Berlin“, erzählt Melanie Boulanger. Jan-Hendrik Röhse betont, dass es nicht nur um Spaß gehe: „Wir setzen uns für das gemeinsame Erinnern ein.“

Die Musik verbindet über die Grenzen hinweg

An diesem Wochenende aber steht der Spaß im Vordergrund, bei Worten, Schnittchen, Getränken und Geschenken. Ein Gegenbesuch des MMD-Orchesters wird für November 2020 angekündigt. „Wie sehr Musik verbindet, erfahren wir an diesem Wochenende in Canteleu“, sagt der Buchholzer Musikschulleiter Thomas Hansen. „Es zeigt, wie einfach es ist, Grenzen zu überwinden. Da können Politik und Gesellschaft noch viel lernen.“

Später am Abend lädt das Ehepaar Chollois senior noch zu einem Umtrunk mit seinen Söhnen Hervé, dem Dirigenten, und Philippe, meinem Gastgeber. Das Treffen mit fünf Buchholzer Gästen entpuppt sich als Geburtstagsfeier für Pierre Chollois, der um Mitternacht 74 Jahre alt wird. Es gibt Champagner und ein dreisprachiges „Happy Birthday“. Frau Chollois stimmt schließlich die „Ode an die Freude“ an. „Ich verstehe den deutschen Text nicht, aber ich kann ihn singen“, sagt sie stolz. Wir stoßen an, auf Pierre, auf Buchholz und Canteleu, auf die Musik und auf Europa.