Spitzenmusiker im Doppelpack

Buxtehude. Norbert Fimpel und Tolo Servera sind ein Duo der Extraklasse und eine feste Größe in der europäischen Jazz-Musikszene. Nun gehen beide an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Jesteburg und Buxtehude an den Start. Am Mittwoch, 11. März, sind sie im Café Book, einen Tag später im Kulturforum am Hafen in Buxtehude zu hören. Vor allem Norbert Fimpel werden viele Musikfreunde schon auf großen Bühnen gesehen haben: Neun Jahre war der Saxofonist mit Joe Cocker auf Tour, viele Jahre das Highlight des Events „Night of the Prom“. Der gebürtige Argentinier wuchs mit der Musik auf: Vater Ricardo gründete schon mit 17 Jahren seine eigene Band, in der auch Mutter Maxi als Sängerin auftrat.

Sie spielten vor allem bei Festen der Deutschen Vereine und Kirchen. Bei der jährlichen Kirchweih in Villa Ballester, saß Norbert stundenlang vor der Bühne, um die Bands zu hören. Er war Fan von Louis Armstrong und Ella Fitzgerald, Elvis Presley, Ray Charles und Oscar Peterson. 1989 konnte er sich sein erstes Saxofon kaufen und bekam Privatunterricht von Oscar Kreimer.

Zehn Jahre lang reiste Norbert Fimpel mit der Band durch Südamerika. Er spielte unter anderem mit Roger Hodg-son auf dessen Tournee durch Bolivien, Peru, Ecuador und Costa Rica. Im November 2000 begleitete er den ehemaligen Supertramp-Sänger bei seiner „Open the door“-Tournee.

Norbert Fimpel – Der Saxofonist von Supertramp

Er spielte Alt-, Sopran- und Tenor Saxofon, Keyboard und Mundharmonika. „Nie hätte ich mir damals träumen lassen, dass ich Berufsmusiker werden würde und noch weniger, dass ich einmal mir Roger Hodgson auf Tournee gehen würde und ihn als Saxofonist bei Songs wie The logical song, It’s raining again“ und Give a little bit begleiten dürfte. Der Zufall hat es so gewollt.“

2004 engagierte ihn Roger Hodgson für die Shows der „Night of the Proms“. Bei diesen 62 Mega Shows in Frankreich, Belgien, Holland und Deutschland begleitete Norbert Fimpel als Saxofonist Roger Hodgson, James Brown, Joe Cocker, John Miles, Cindy Lauper und Tony Hadley (Spandau Ballet). Ab April 2005 spielte er in der Band von Joe Cocker und ging mit den Shows „Heart & Soul“ (2005/06) und „Hymn of my soul“ (2007/08) auf Welttournee. Er hat bei mehr als 400 Konzerten in über 30 Ländern, von Tasmanien bis Island, mitgemacht. Diese Zeit endete im Dezember 2014 mit dem Tod von Joe Cocker.

Tolo Servera – „Der spanische Sting“

„Der Die Zusammenarbeit mit dem Sänger habe ihm viele Türen geöffnet, sagt er. Als sein derzeit wichtigstes Projekt bezeichnet er die Zusammenarbeit mit Tolo Servera, den er mit einem Großen der Rockmusik vergleicht: „Tolo ist der spanische Sting.“ Bevor sie zusammenkamen, hatten beide Musiker schon viel voneinander gehört. Tolo Servera ist bekannt als Gitarrist, Sänger, Komponist und Produzent aus Mallorca. Bis ihn Servera irgendwann anrief und fragte, ob er für eine CD-Aufnahme ein Saxofon-Solo spielen könne.

Bei dieser Gelegenheit stellten beide Musiker fest, dass sie nur drei Auto-Minuten voneinander entfernt wohnten. Die Musiker spielen sowohl Eigenkompositionen als auch Songs von Prince, Toto, Joe Cocker, Sting, Maroon 5, Oasis, Average White Band, Eurythmics und U2, das Beste aus Rock und Pop, versehen mit einem Touch Funk und Soul.

Mi., 11. März, 19.30 Uhr, Café Book, Kirchweg 3, Jesteburg, Eintritt 13 Euro

Do., 12. März, 20 Uhr, Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, Buxtehude, Eintritt 18 Euro