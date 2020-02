Wilhelmsburg. Noch herrscht so eine Art Lampenfieber im Atelier „Freistil“: Die Bilder für die Geburtstagsausstellung werden eingepackt, die Ausstellungskataloge geheftet und die letzten Plakate und Faltblätter gehen heraus. Am Dienstag wird es ernst: Die gemeinsame Künstlergruppe der Harburger Elbe-Werkstätten und des Vereins „Leben mit Behinderung“ feiert ihr zehnjähriges Bestehen mit einer Geburtstagsausstellung nördlich der Elbe, in der Barlach-Halle K am Klosterwall. Vernissage ist um 18 Uhr.

Das Atelier ist Arbeitsplatz

40 Künstlerinnen und Künstler arbeiten in dem Atelier – und das Wort „arbeiten“ ist ernst gemeint. Viele von ihnen sind Beschäftigte der Elbe-Werkstätten und das Atelier „Freistil“ ist ihr Arbeitsplatz. Die Tatsache, dass sie in verschiedenen Lebensbereichen durch geistige oder psychische Einflüsse beeinträchtigt sind, schlägt sich in ihrer Kunst übrigens nicht nieder – im Gegenteil: Ihr künstlerisches Schaffen ist etwas, in dem die Freistiler ihren nichtbehinderten Berufskollegen ebenbürtig, und nichtbehinderten Laien voraus sind. „Früher, als ich klein war, hatte ich Angst, dass meine Kunst nicht gut ist, weil ich eine Behinderung habe“, sagt Marlen Boschanski, die fast von Anfang an dabei war und demnächst schon Künstlerin in Rente sein wird. „Jetzt male ich einfach. und es macht mich glücklich Meine Lieblingsmotive sind Menschen – groß, klein, dick oder dünn, wie im echten Leben!“

Ihr Kollege Manuel Llobera-Capella hatte einen etwas einfacheren Start ins Künstlerleben: „Bei mir haben es schon die Kindergärtnerinnen und Lehrer gesagt, dass ich einmal Maler werde“, sagt Llobera-Capella.

Aus dem Talent wurde eine Fähigkeit

Im Atelier Freistil erhielt Llobera-Capella, der aufgrund einer Nervenerkrankung nur langsam lernen kann, die Förderung, die er brauchte, um aus dem Talent eine Fähigkeit zu machen. Mittlerweile ist er einer der bekanntesten Freistiler. In seinem Werk zitiert er immer wieder bekannte Vorbilder und gibt ihren Bildern eine ganz eigene Note. Besonders die französischen Impressionisten haben es ihm angetan. Er war einer der zehn Ursprungs-Freistiler, mit denen das Projekt vor einem Jahrzehnt begonnen hat.

„Wir haen lange Räume im Harburger Zentrum für unser Projekt gesucht, aber keine gefunden“, sagt Bettina Grevel, die Leiterin des Ateliers. „Dann sind wir – wie wir dachten zunächst – in Räume im Försterkamp in Hausbruch gezogen. Gleichzeitig hatten wir aber auch schon die Fühler in Richtung der Wilhelmsburger Veringhöfe ausgestreckt. Nur bis hier alles fertig war und wir uns mit dem Vermieter einig, hat es noch weitere acht Jahre gedauert. Zwischendurch waren wir noch zwei Jahre in Marmstorf in den Werkstätten am Nymphenweg. Hier sind wir jetzt glücklich.“

Das Atelier ist inzwischen gut vernetzt

Nicht nur die Räumlichkeiten haben sich in den zehn Jahren geändert: „Wir sind mittlerweile bekannt und vernetzt“, sagt Grevel, „statt wie früher Klinken zu putzen, muss ich jetzt Anfragen und Angebote sortieren und kann mir aussuchen, bei wem wir ausstellen.“

Barlach Halle K, Klosterwall 13, 4. - 7. März