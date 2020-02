Harburg. Spricht man Harburger auf die Initiative Suedkultur an, fällt denen sofort die Suedkultur-Music Night ein, das Clubfestival, das in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet. Mittlerweile zum fünften Mal veranstaltet Suedkultur 2020 aber auch schon das wesentlich leisere Literaturfestival „Suedlese“. Anfangs vier, nun schon fünf Wochen, in denen das geschriebene Wort auch an ungewöhnlichen Orten gefeiert wird.

Das Programmheft ist so dick wie nie zuvor

In diesem Jahr ist das Programmheft so dick wie nie zuvor. 80 Seiten umfasst die Broschüre. Im fünften Jahr der Literaturtage gibt es 55 Veranstaltungen an 30 Orten. Dabei geht es den Organisatoren nach eigenen Angaben nicht einfach darum, Tage zu veranstalten, in denen irgendwie und irgendwas gelesen wird. „Es geht vor allem um die Orte der Worte südlich der Elbe und jene, die dort schreiben und lesen“, sagt Suedlese-Projektleiterin Sonja Alphonso, selbst Autorin und seit dem ersten Jahr an der Organisation des Festivals beteiligt.

Große Bandbreite beim Angebot

In der diesjährigen Ausgabe des Festivals ist die Bandbreite der Lesestätten enorm. Zu den üblichen Verdächtigen, wie etwa Kulturzentren, Buchhandlungen und Gaststätten mit Kulturanspruch gesellen sich diesmal auch private Wohnzimmer, Sparkassenfilialen, Nachbarschaftstreffs und Ausflugslokale sowie eine ehemalige Kaffeeklappe. Ob Punkpoesie, Wortkunst, Comics, Krimi, Kitsch und Kinderliteratur – auch thematisch und stilistisch ist Harburgs Lesefest bunt und breit.

Wem das Zuhören nicht reicht, der kann an seinen eigenen Autorenfähigkeiten feilen: Schreibwerkstätten laden zum Selbstversuch. Kurse vertiefen das Schöne des Schreibens, des Schriftzuges oder des urbanen Geschichtenerzählens. „Dabei folgt die SuedLese keiner fest vorgefertigten Intendanz sondern erfindet sich jedes Jahr aufs Neue: Wer als Ort oder Autor mitmachen will, reiht sich ein und zeigt seine Stärken“, sagt Sonja Alphonso, „So ist es auch für die Akteure selbst jedes Mal spannend.“

Gemeinsame Leistungsschau der Kultur im Süden

Heimo Rademaker, Sprecher der Initiative SuedKultur, ist mit seinem Rockclub „Marias Ballroom“ diesmal nicht selbst an der Suedlese beteiligt, aber begeistert, was die Literatursparte der Initiative auf die Beine gestellt hat: „Hier zeigt sich einmal wieder, wie der Zusammenhalt von Kulturschaffenden im Süden ganz neue Arten von Events hervorbringt“, sagt er. „Dass man sich nicht argwöhnisch als Konkurrenz betrachtet, sondern in einer Art gemeinsamer Leistungsschau dem Publikum zeigt, wie groß die kulturelle Bandbreite in der Region ist.“

Sonja Alphonso ist stolz auf die Entwicklung des Festivals: „Es hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel im Süden getan, was klein aber charmant eine gutes Gegengewicht zu den Star-Aufgeboten nördlich der Elbe gelten kann“, sagt sie. „Hier sind es die kleinen Bühnen, die vielen Autorinnen und Autoren den direkten Kontakt zum Publikum ermöglichen.“

Suedlese: 5. März bis 14. April, so gut wie täglich, wechselnde Orte und Uhrzeiten. Programm im Internet unter Suedkultur.de, gedruckt als Sammlerobjekt u. a. in der Kunstleihe, Kulturwerkstatt, Buchhandlung am Sand oder im Nachbarschaftstreff des EBV. Terminhinweise auch auf den Regionalseiten des Abendblatts.