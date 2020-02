Ehestorf. Bei den Frühjahrsferien am Kiekeberg ist für jedes Kind etwas dabei: einfach draußen spielen und die Museumstiere beobachten oder Seife herstellen, kochen und filzen. Von Dienstag bis Donnerstag, dem 10. bis 12. März und 31. März bis 2. April findet für Kinder ab vier Jahren ein offenes Ferienprogramm statt. Familien können von 10 bis 15 Uhr ohne Anmeldung teilnehmen. Der Museumseintritt kostet 9 Euro für Erwachsene, unter 18 Jahre ist er frei.

Betreute Ferienerlebnistage

Ebenfalls vom 31. März bis 2. April gibt es von 9 bis 15 Uhr für Kinder ab sechs Jahren die betreuten Ferienerlebnistage. Die Kosten liegen bei 30 Euro pro Tag inklusive Verpflegung. Bei dem offenen Ferienprogramm probieren Kinder jeden Tag etwas Neues aus: Sie raspeln, kneten, färben Seifenstücke und fügen beliebte Frühlingsdüfte hinzu. In der Küche backen die Kinder Süßes oder Pikantes im Ofen. Beim Nass- und Trockenfilzen stellen die kleinen Kreativen Osterküken und Lesezeichen her.

Das Mittagessen wird gemeinsam gekocht

Bei den betreuten Ferienerlebnistagen spielen, kochen und basteln Kinder in einer kleinen Gruppe in den historischen Gebäuden und Gärten. Ein Ausflug zu den Rindern, Schafen, Schweinen und Gänsen oder traditionelle Kinderspiele sind ebenfalls im Angebot. Bastelangebote wie Porzellan bemalen oder Ostermotive filzen, laden zum Ausprobieren ein. Weil so ein Ferientag hungrig macht, gibt es ein gemeinsames Frühstück mit frischem Brot aus der Museumsbäckerei und die Kinder kochen zusammen ihr Mittagsessen. Die Museumspädagogen passen ihr Programm an die Wünsche der Kinder und das Wetter an.

Zeitreise in den Spielwelten

Das Freilichtmuseum ist ein vielseitiges Ausflugsziel: Auf dem historischen Museumsgelände des Freilichtmuseums am Kiekeberg können die Kinder einen direkten Vergleich zu ihrem eigenen Alltag ziehen und spielerisch Neues lernen. In der Dauerausstellung Spielwelten machen Familien eine Zeitreise zu den Spielzeugen von 1950 bis 1980 und nutzen die zahlreichen Mitmachangebote und Medienstationen. Im Agrarium erfahren Groß und Klein auf 3300 Quadratmetern, wie ihr Essen hergestellt wird oder wie ein Landwirt heute arbeitet. Kinder melken eine Modellkuh oder fahren auf dem „Rütteltrecker“ und im Simulator eines Mähdreschers.

Angebote für Kinder bei den Ferienerlebnistagen und dem offenen Ferienprogramm am Kiekeberg. Ferienerlebnistage: Dienstag bis Donnerstag, 31. März bis 2. April, 9 bis 15 Uhr, Anmeldung bis eine Woche vorher, Altersstufe 1. bis 4. Klasse, Kosten 30 Euro pro Tag und Kind einschließlich Frühstück und Mittagessen. Offenes Programm: Dienstag bis Donnerstag 10. bis 12. März, und 31. März bis 2. April, 10 bis 15 Uhr, ohne Anmeldung, ab 4 Jahre in Begleitung. Anmeldung ab sofort unter www.kiekeberg-museum.de, info@kiekeberg-museum.de oder unter 040/7901760.