Buchholz. Die Empore-Saison geht in die zweite Halbzeit und bietet bis zum Sommer in gewohnter Weise Stars, Nachwuchskünstler und regionale Kulturschaffende auf. Diese Mischung kommt beim Publikum gut an: „Erstmals werden wir die 80.000-Besucher-Grenze knacken, das wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen“, sagt Empore-Chef Onne Hennecke. Das zeige sich auch darin, dass im neuen Programmheft, das in der kommenden Woche erscheint, schon zehn Veranstaltungen ausverkauft sind. Manche Künstler sind deswegen bereit, für einen Zusatztermin nochmals in die Empore zu kommen. In der gesamten Saison sind 219 Termine anberaumt.

Das Frühjahr beschert Empore-Besuchern Comedy und Kabarett, Konzerte und Theater, Kleinkunst und Vorträge sowie Partys und Märkte. Das Buchholzer Veranstaltungszentrum und sein Publikum sind bei vielen bekannten Künstlern beliebt, um dort ihre Vorpremieren zu präsentieren – heißt mit anderen Worten: Buchholzer sehen noch vor Hamburgern, was sich Carolin Fortenbacher und Nik Breidenbach oder Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys Neues ausgedacht haben, um die Zuschauer zu unterhalten. Gerade diese Künstler sind es, die die Empore schätzen, wenn es darum geht, ihre Programme erstmals vor Publikum zu spielen. „Liebe, Jazz und Übermut“ heißt es bei Tukur, und „Der letzte Ritt nach San Fernando“ führt das Duo Fortenbacher/Breidenbach in den Wilden Westen.

Carolin Fortenbacher und Nik Breidenbach stellen ihr neues Programm vor.

Foto: Ingo Boelter

Auch im Bereich Kabarett und Comedy wartet das Programm mit bundesweit bekannten Stars auf: Jörg Knör und Matthias Richling sind ebenso dabei wie Olaf Schubert (diese Vorstellung ist schon ausverkauft) und Alfons. Für Dieter Wischmeyer alias Günter, der Treckerfahrer, gibt es noch Karten für den Zusatztermin am 6. Mai. Auch Atze Schröder hat sich erneut angekündigt und bringt diesmal seinen Freund und Kollegen Till Hoheneder (Duo Till & Obel) mit.

Das Konzertprogramm gestalten bis zum Sommer unter anderem Götz Alsmann, die Simon&Garfunkel-Tribute-Band Central Park, Kay Ray, The Magic of Santana und CCR-Recovered. Am 29. Mai sind Miu und Band zu Gast, eine Hamburger Nachwuchskünstlerin im Bereich Pop & Soul, deren Debütalbum gleich Platz 1 der deutschen Soulcharts erreichte. Auch zum Sommer-Open-Air draußen vor der Empore gibt es noch Karten für den Auftritt der Pink-Floyd-Tribute-Band Echoes.

Für Musical-Fans kommt die Bühnenfassung des Heinz-Rühmann-Klassikers „Die Drei von der Tankstelle“ nach Buchholz, und der Hauptdarsteller des Hamburger Musicals „Pretty Woman“, Mark Seibert, tritt mit seiner Band im September auf. Eine Wiederaufführung erfährt das Musical „Albert & Victoria“ aus der Feder der Buchholzer Sängerin, Schauspielerin und Komponistin Ulrike Barz-Muraurer am 20. Juni.

Im Bereich Theater stehen im Frühjahr wieder die Produktionen der Buchholzer Ensembles an: Die Steenbeeker zeigen ihr plattdeutsches Stück „Nonnenpoker“ am 21. und 22. März, das Parabol-Theater präsentiert diesmal die Bühnenfassung des Films „Vincent will Meer“ am 18. und 19. April. Drei Tage später gastiert dann wieder einmal das Ohnsorg-Theater mit „Champagner to’n Fröhstück“ in Buchholz.

Schon jetzt gibt's Karten für Atze Schröder und Till Hoheneder.

Foto: Rolle Ruhland

Das Format Poetry Slam ist vor allem bei jungen Leuten beliebt: Hier präsentieren Autoren ihre selbst verfassten Kurzgeschichten, Gedichte oder Gedanken und das Publikum bestimmt den Sieger des Abends. Weil die Veranstalter von „Macht Worte“ aus Hannover im April den zehnten Poetry Slam in der Empore ausrichten, haben sie für die Jubiläumsausgabe aufgerufen, in der „Champions League“ der Poetry-Slammer, nämlich im Team Slam, anzutreten. Eine weitere Poetry-Slam-Veranstaltung, dann wieder mit Soli, gibt es im September.

Aus dem Nähkästchen eines Kreuzfahrtschiff-Musiker plaudert Thomas Borchert in seiner „Legende vom Ozeanpianisten“. Der Musical-Star erzählt schauspielend und am Flügel musizierend die Geschichte vom Pianisten Novecento, der als Baby auf einem Schiff ausgesetzt wurde. Nachdenklicher geht es zu, wenn Hubertus Meyer-Burkhardt in seiner Lesung „Diese ganze Scheiße mit der Zeit“ seine Gedanken über das Älterwerden mit dem Publikum teilt.

Wer nicht einfach im Saal sitzen möchte, kann eine der vielen Empore-Tanzveranstaltungen besuchen: sei es der stilvolle Opernball, der Tanz in den Mai, die 80er- und 90er-Partys oder das Tanz-Café, das im Januar Premiere hatte und im Mai erneut stattfindet. Buchholzer Tanzschulen und Vereine mit großer Tanzabteilung präsentieren sich ebenfalls: am 14. Juni die Ballett- und Tanzschule Dance Inn und an zwei Wochenenden im Mai und Juni die Tänzer von Blau-Weiss Buchholz mit ihrem Sommerspektakel.

Karten können unter www.empore-buchholz.de gebucht werden, unter Telefon 04181/28 78 78 und in der Geschäftsstelle, Breite Straße 10