Buchholz. Die Zahl Zwölf hat durchaus etwas Magisches. Frederic Chopin komponierte zwölf Etüden, Claude Debussy schuf zwölf Préludes – eine kleine Würdigung daran, dass die Oktave in zwölf gleich große Abstände unterteilt ist. Doch damit nicht genug. Zwölf internationale Topsänger, zwölf einzigartige Stimmen sind nunmehr zwölf Jahre auf Tournee – das wiederum ist eine Würdigung an den musikalischen Geschmack ihres Publikums.

Mehr als eine Million Zuschauer in der ganzen Welt

Mehr als eine Million Zuschauer in 13 Ländern sahen in den vergangenen Jahren die Shows dieser Ausnahmetalente. In Norwegen, Südkorea Spanien oder auch Japan wurden The 12 Tenors umjubelt. Jetzt kommen die renommierten Sänger nach Buchholz.

Am Donnerstag, 27., und Freitag, 28. Februar, werden sie um 20 Uhr die Bühne in der Empore betreten. Nur noch einige wenige Restkarten sind unter www.12-tenors.com erhältlich. Die Jubiläumstour der zwölf Tenöre verspricht einen klangvollen Abend.

Klassische Arien und Operettenmelodien

Musikalisch kann sich das Publikum auf Arrangements der bekanntesten klassischen Arien und Operetten aller Zeiten freuen: Von Balladen, die zu Welthits wurden bis hin zu Rock- und Pophymnen, die Geschichte schrieben! Von einer hochkarätigen Band begleitet und umrahmt von einer spektakulären Lichtshow fasziniert das stimmgewaltige Ensemble sein Publikum. THE 12 TENORS unterstützen auch in diesem Jahr die gemeinnützige Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung (DKFS). Die fördert und unterstützt ausschließlich Projekte in Deutschland. Dazu gehören u.a. ambulante Kinderhospizdienste und stationäre Kinderhospize, sowie Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche. Das alltägliche Erleben und das Wissen, dass die bestehenden gesetzlichen Hilfe- und Finanzierungsstrukturen für diese Bereiche keinesfalls ausreichen, um bedarfsgerecht und individuell zu helfen, war Intention zur Gründung der gemeinnützigen Deutschen Kinderhospiz- und Familienstiftung (DKFS). Über 1.000.000 Euro vergab die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung seit ihrer Gründung im Jahr 2011 an soziale Projekte in der Bundesrepublik.